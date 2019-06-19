elektron "Ак жол" просит упразднить посреднические компании в сфере ЖКХ с миллионными зарплатами сотрудников #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3056

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:40 Цитата: electro:



Таким фирмам, как и в данном случае. по 20-ть и более лет.

С чьего-то согласия они организовывались и почему то их нельзя было трогать.

А тут раз и на те ВАМ, кормим халявщиков. А раньше что, норм было?

Ой сколько нового ещё вылезет, хочется надеется, в позитивном смысле.

Просто раньше "папа" не разрешал наверное. А теперь передел пошёл, хотя?