"Ак жол" просит упразднить посреднические компании в сфере ЖКХ с миллионными зарплатами сотрудников

Депутаты заявили, что потребителям приходится содержать не только монополистов, но и начальство над ними, которое не оказывает населению никаких услуг, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото samso.ru

Фракция "Ак жол" направила депутатский запрос на имя министра национальной экономики с требованием ликвидировать посреднические компании в сфере ЖКХ, сообщила пресс-служба демократической партии Казахстана "Ак жол".

В качестве примера такой компании депутат Мажилиса от фракции "Ак жол" Меруерт Казбекова привела АО "Астанаэнергосервис", принадлежащее акимату Нур-Султана. Компания функционирует с 1999 года и занимается управлением местными энергетическими предприятиями: АО "Астана-энергия", "Астана-Теплотранзит", "Астана-РЭК", ТОО "Астанинская энергосбытовая компания".

"Любое подобное "управление" означает дополнительную нагрузку на потребителей, которым приходится содержать уже не только монополистов, но и начальство над ними. По данным из интернета, ежемесячная зарплата руководителя посреднической госкомпании составляет 1,5 млн тенге, четырёх его замов – по 1,3 млн тенге, не включая премии и бонусы. Фонд зарплаты этой ничего не производящей конторы составляет 600 млн тенге. Добавьте сюда кабинеты, служебные автомобили, мебель, оргтехнику и так далее – речь идёт о миллиардах, скрытно собираемых с простых людей", – говорится в запросе.

Вопросы у фракции возникли и к деятельности компании ТОО "Астанинская энергосбытовая компания", которая занимается электроснабжением столицы. По словам депутата, той же самой деятельностью в столице занимаются семь частных предприятий.

"В чём необходимость создания государством компании на рынке электроснабжения, если это явно развитый конкурентный рынок? Почему ни антимонопольный орган, ни столичный акимат не обращают внимания на то, что деятельность этой организации прямо противоречит постановлению Правительства, исключающего создание коммунальных предприятий в сфере электроснабжения? Количество абонентов этой компании за четыре года увеличилось в 30 раз – это признак недобросовестной конкуренции", – отметила Меруерт Казбекова.

Фракция "Ак жол" попросила министра национальной экономики проверить эти факты, а также рассмотреть вопрос о ликвидации перечисленных госкомпаний – как посреднических, так и незаконно вторгающихся на конкурентный рынок. Депутаты "Ак жола" также считают необходимым провести анализ во всех городах страны и, в случае выявления аналогичных фактов, ликвидировать подобные структуры.