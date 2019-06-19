elektron Re: "Ак жол" просит упразднить посреднические компании... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3055

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 Как будто сегодня родились, ей богу. Эти паразиты (кто 20-ть, кто 30-ть лет) паразитируют. А только сегодня вдруг, ВОТ ОНО! Чудо, халявщиков кормим. В 1995-м уже в Костанае такие компании создавались (просто дублировали Кустанайэнерго, с бешенными на то время зарплатами, потом перебазировались в Тверь, но не все походу). Писал как то, причём в садике, в который я когда то ходил...