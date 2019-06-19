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§ NG.kz
"Ак жол" просит упразднить посреднические компании в сфере ЖКХ с миллионными зарплатами сотрудников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36033
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты заявили, что потребителям приходится содержать не только монополистов, но и начальство над ними, которое не оказывает населению никаких услуг.
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* drakon
Re: "Ак жол" просит упразднить посреднические компании...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16581
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем - посмотреть, что Второй
Президент - сделает. Скорее всего-
Ничего.Время - пройдёт и всё - забудется... :lol:
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§ elektron
"Ак жол" просит упразднить посреднические компании в сфере ЖКХ с миллионными зарплатами сотрудников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3055
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
>>Депутаты заявили, что потребителям приходится содержать не только монополистов, но и начальство над ними, которое не оказывает населению никаких услуг, передает>>

А какие услуги оказывают депутаты сами? 8-)
В СССР Политбюро из 8-ми или скольки там человек управляли всей страной, которая раз цать больше КЗ была. ;-)

[Исправлено: elektron, 19.06.2019 - 17:11]
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§ elektron
Re: "Ак жол" просит упразднить посреднические компании...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3055
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В качестве примера такой компании депутат Мажилиса от фракции "Ак жол" Меруерт Казбекова привела АО "Астанаэнергосервис", принадлежащее акимату Нур-Султана. Компания функционирует с 1999 года//

Это не возможно, в 1999-ом году не было Нур-Султана. И компания юридически не может принадлежать акимату! Это как? 8-)
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§ elektron
Re: "Ак жол" просит упразднить посреднические компании...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3055
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто сегодня родились, ей богу. Эти паразиты (кто 20-ть, кто 30-ть лет) паразитируют. А только сегодня вдруг, ВОТ ОНО! Чудо, халявщиков кормим. В 1995-м уже в Костанае такие компании создавались (просто дублировали Кустанайэнерго, с бешенными на то время зарплатами, потом перебазировались в Тверь, но не все походу). Писал как то, причём в садике, в который я когда то ходил...
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