KOS77 Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта после критики казахстанцев #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 680

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:44 Из всего вышеперечисленного министерского бреда, нет ни одной объективной причины продавать всё подряд по рецепту. У каждого третьего аллергия, у каждого второго гипо-/гипертония и т.п., они постоянно принимают необходимые лекарства, им что теперь из поликлиники не вылезать теряя время в походах за рецептами?? Сам мучаюсь от аллергии и периодически принимаю различные лекарства (т.к. одно не в каждой ситуации помогает) и не могу представить теперь, что буду делать, видимо придется заказывать из России. На днях зашел в аптеку, а там как обычно очередь из пенсионерок, одной омепразол, другой парацетамол, третьей еще что-то копеечное повседневное нужно, но всем им аптекарь заявила, что в следующий раз только по рецепту продаст. Вообще бред! Куда заведут эти реформаторы ("благодетели") здравоохранение, все на Европу ровняются?! То хотели в супермаркетах лекарства продавать, то в аптеках им врачей нужно (чуть не закрылись все аптеки), в поликлинике к узкому спецу не попасть, теперь новая дурость... И никто из них реально не задался вопросом, а почему в России при более высоком общем уровне цен чем в Казахстане, 70-80% лекарств стоят в 2 раза дешевле...!? Остается только процитировать известную фразу Лаврова...



[Исправлено: KOS77, 19.06.2019 - 08:53]