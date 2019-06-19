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§ NG.kz
Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта после критики казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36028
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане лекарства стали отпускать по рецептам врача. Многих жителей страны такое правило застало врасплох. Люди не могут купить привычные для них медикаменты. На отчетной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов назвал основные причины ввода такого механизм.
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§ alex_60
Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта после критики казахстанцев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забыли про Биртанова, вот и решил
показать что он работу работает.
своими запретами.
психотропные всегда были по рецепту.
как и антибиотики.
рецепты никак не влияют на фальсификаты.
остальное что он говорит просто чушь.
заботится он о затратах населения на лекарства.

[Исправлено: alex_60, 19.06.2019 - 09:20]
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§ KOS77
Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта после критики казахстанцев
KOS77


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Сообщений: 680
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 19.06.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всего вышеперечисленного министерского бреда, нет ни одной объективной причины продавать всё подряд по рецепту. У каждого третьего аллергия, у каждого второго гипо-/гипертония и т.п., они постоянно принимают необходимые лекарства, им что теперь из поликлиники не вылезать теряя время в походах за рецептами?? Сам мучаюсь от аллергии и периодически принимаю различные лекарства (т.к. одно не в каждой ситуации помогает) и не могу представить теперь, что буду делать, видимо придется заказывать из России. На днях зашел в аптеку, а там как обычно очередь из пенсионерок, одной омепразол, другой парацетамол, третьей еще что-то копеечное повседневное нужно, но всем им аптекарь заявила, что в следующий раз только по рецепту продаст. Вообще бред! Куда заведут эти реформаторы ("благодетели") здравоохранение, все на Европу ровняются?! То хотели в супермаркетах лекарства продавать, то в аптеках им врачей нужно (чуть не закрылись все аптеки), в поликлинике к узкому спецу не попасть, теперь новая дурость... И никто из них реально не задался вопросом, а почему в России при более высоком общем уровне цен чем в Казахстане, 70-80% лекарств стоят в 2 раза дешевле...!? Остается только процитировать известную фразу Лаврова...

[Исправлено: KOS77, 19.06.2019 - 08:53]
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§ dandiv
Re: Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта после...
dandiv


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Сообщений: 792
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.06.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта
Это как понять? :-o Что, все лекарства по рецептам продают? А как же Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан
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