Часть лекарств, возможно, будут отпускать без рецепта после критики казахстанцев

В Казахстане лекарства стали отпускать по рецептам врача. Многих жителей страны такое правило застало врасплох. Люди не могут купить привычные для них медикаменты. На отчетной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов назвал основные причины ввода такого механизма, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Одной из причин он считает эффективность лечения и профилактику побочных эффектов.

"По рецептурному контролю сможем выявлять, оценивать и предупреждать нежелательные последствия. Много стало проблем со злоупотреблением и наркотической зависимостью от применения лекарственных препаратов, которые можно купить в аптеках, минуя рецепты", - сказал Биртанов.

По его словам, родители беспокоятся из-за возможности у детей покупать сильнодействующие психотропные препараты.

"Второе место по видам отравлений занимают отравления психотропными препаратами среди детей", - заметил Биртанов.

Еще одной причиной отпуска лекарств по рецепту стала продажа фальсификатов. Выяснилось, что почти половина продажи препаратов в Казахстане находится в тени.

"Если мы хотим обеспечить надлежащее качество, эффективность и действенность лекарств, то должны обеспечить надежный заслон фальсифицированной продукции. Рецептурный контроль призван это сделать", - сказал глава ведомства.

Министр признал, что имеющаяся система не работает.

"Когда недобросовестный работник аптеки хочет получить прибыль, он не будет думать о том, чтобы закупить качественные препараты, они дорогостоящие. А будет стремиться к фальсификату", - выразил мнение глава ведомства.

В министерстве считают, что отпуск по рецепту поможет контролировать затраты населения на лекарства. Со слов Елжана Биртанова, каждое третье лекарство в Казахстане выдается бесплатно в рамках обязательной медпомощи. Более того, он обещает, что перечень бесплатных лекарств будет расширяться.

"3,5 миллиона рецептов уже в электронном виде люди бесплатно получают. Проблема решаема, и система лекарственного обеспечения работает. Нам лишь необходимо на все остальные препараты этот опыт перенести", - добавил министр.

Биртанов указал и на самолечение.

"Люди сами себе назначают лечение и принимают препараты, зачастую не доводя до финала. Естественно, возникает антибиотикорезистентность (когда препарат перестает действовать. - Прим.). ВОЗ принимает очень серьезные резолюции по борьбе с этим", - сказал министр.

Еще одной причиной послужила необходимость регулирования цен на лекарства. Елжан Биртанов заверил, что уже со следующего месяца в Казахстане будут регулироваться цены в аптеках.

"Наша задача, чтобы все лекарства по стране в любое время года продавались по предельной цене. И нам нужны механизмы контроля. Сегодня чеки не дают, невозможно отследить, какое лекарство было продано. Переход на рецепты позволяет нам существенно обеспечить контроль именно ценовой политики. Скажу честно, мы не знаем, какая доля оборота наших аптек находится в теневом секторе. Международные эксперты говорят, около 50 процентов. Это не просто товары народного потребления, это лекарства, которые предназначены для лечения заболеваний. С этим мы мириться не должны", - заверил население главный врач страны.

Ранее председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова говорила, что эти правила совсем не новые, так как запрет на безрецептурный отпуск действует уже более 15 лет.

На отчетной встрече Елжан Биртанов пообещал пересмотреть список рецептурных лекарств.

"В соответствии с международными стандартами, с учетом дефицита некоторых специалистов... Например, антигистаминные, обезболивающие препараты, я соответствующее поручение дал уже. Поручаю до июля, чтобы этот приказ был принят и до всех доведен", - сказал глава Минздрава.

По данным ведомства, за пять месяцев в стране принято решение об отзыве и приостановлении реализации 18 препаратов, а также приостановлена реализация до внесения изменения в инструкцию по медицинскому применению из-за вновь выявленного побочного действия у 43 наименований препаратов.

Информацию о всех зарегистрированных лекарствах в Казахстане можно получить при помощи мобильного приложения DariKz. Здесь можно узнать установленные предельные цены (данная функция появится в июле), условия отпуска в аптеках, а также ознакомиться с инструкцией по применению.