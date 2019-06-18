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§ NG.kz
«Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала «общественного диалога»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незарегистрированное движение «Oyan, Qazaqstan» призвало власти пересмотреть в кратчайшие сроки законодательство о порядке организации и проведения мирных собраний и отказаться от разрешительного принципа организации мирных собраний.
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§ maxsaf
Re: «Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И обязательную регистрацию на форуме НГ отменить :-o 8-) :lol:
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§ drakon
Re: «Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И обязательную регистрацию на форуме НГ отменить :-o 8-) :lol:

Максаф - сфоткайся с Плакатом и выставь фотку - здесь... :lol: :oops:
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§ maxsaf
«Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала «общественного диалога»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 04:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Классная идея )))
Хэштэг #Wakeup, Canada
:-o :lol:
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