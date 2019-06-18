«Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала «общественного диалога»

Незарегистрированное движение «Oyan, Qazaqstan», созданное молодыми казахстанскими активистами, призвало власти пересмотреть в кратчайшие сроки законодательство о порядке организации и проведения мирных собраний и отказаться от разрешительного принципа организации мирных собраний, передает Радио Азаттык. «Все митинги, шествия, демонстрации и пикеты должны носить уведомительный характер», — говорит движение в распространенном 17 июня своем заявлении «касательно инициативы властей по созданию Национального совета общественного доверия».

В своем заявлении движение «Oyan, Qazaqstan» называет ряд других условий для начала «общественного диалога по реформе политической системы страны». Среди них — отказ о практики подавления мирных протестов, освобождение политических заключённых, а также гарантирование свободы прессы и Интернета.

В своей инаугурационной речи 12 июня вновь избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в целях развития диалога между властью и обществом создает Национальный совет общественного доверия. Согласно подписанному им в тот же день указу, администрация президента Казахстана в месячный срок должна провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы. Первое заседание запланировано на август.

В своем заявлении «Oyan, Qazaqstan» утверждает, что политика властей «по массовым и систематическим фальсификациям выборов» и «ограничению гражданских и политических прав» привела страну к политическому кризису.

Условиями для диалога движение также называет отмену законодательных ограничений на создание политических партий и общественных объединений, реформирование закона о выборах, обеспечение выборности акимов, а также выборы в парламент и маслихаты по одномандатным округам.

«Для того, чтобы выйти из политического кризиса, власти страны должны сперва продемонстрировать свою политическую волю и вернуть доверие граждан через действенные меры», — говорится в заявлении.

Указ о создании Национального совета общественного доверия Токаев подписал на фоне антиправительственных митингов в стране, массовых задержаний участников и привлечения их к ответственности. По данным генеральной прокуратуры, 9 и 10 июня штрафам и административным арестам подвергли 957 граждан, задержанных в Алматы и столице. Среди участников несанкционированных митингов были как бойкотировавшие президентские выборы, так и несогласные с их официальными результатами. Полиция задерживала не только митингующих, но и лиц, случайно оказавшихся на месте проведения акций протеста или наблюдавших за ними.

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