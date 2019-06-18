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§ NG.kz
Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Служебный автомобиль марки "Хюндай" с государственным номером 034 RK врезался в автомобиль марки BMW. Авария произошла на пересечении улиц Садовая-Ленинградская сегодня, 18 июня, около 20.00.
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§ drakon
Re: Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто будет забор - восстанавливать?
BMW - конечно страховка... :-o
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§ Серый волк
Re: Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10228
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.06.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто будет забор - восстанавливать?

Не, у них другая специализация. Деревья тырить, асфальт тырить. Забор только перед визитом президента, но исключительно фальшивый и прямо в окна житеоей :-)
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