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Серый волк
Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
drakon: Кто будет забор - восстанавливать? Не, у них другая специализация. Деревья тырить, асфальт тырить. Забор только перед визитом президента, но исключительно фальшивый и прямо в окна житеоей...
19.06.19 01:37
elektron
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
Просто нужно научится коррупцию, от интересов бизнеса отличать. Если это происходит на уровне управленцев, то можно предположить, что это коррупция. А если частная фирма, то никого как бы не должно...
19.06.19 00:49
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Жду участников дискуссии - у себя Стою на бирже труда -оплатите дорогу :lol:
18.06.19 23:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Сделал Лилли день! Я то хотябы курю... :lol: :oops:
18.06.19 23:27
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Анекдот мой - читал?.. А как же. Сделал Лилли день!
18.06.19 23:17
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Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 июня 2019, 20:39 |  Происшествия

Служебный автомобиль марки "Хюндай" с государственным номером 034 RK врезался в автомобиль марки BMW. Авария произошла на пересечении улиц Садовая-Ленинградская сегодня, 18 июня, около 20.00.

По словам очевидцев, приславших нам фотографии ДТП, водитель служебного автомобиля акимата области при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу BMW, которые двигался по главной дороге, из-за чего и произошло столкновение.

В результате "Хюндай" врезался в ограждение. Водителя автомобиля "Хюндай" увезла бригада скорой помощи.

"НГ" запросила официальный комментарий по данному ДТП в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Как сообщили в ведомстве, 50-летний водитель автомобиля марки «Хюндай» при выезде со второстепенной дороги (улица Ленинградская) не уступил дорогу автомобилю BMW под управлением 47-летнего водителя, который двигался по главной (улица Садовая), в результате чего произошло столкновение. Водитель «Хюндай» был доставлен в городскую больницу и в настоящее время отпущен на амбулаторное лечение. По данному факту собран административный материал.
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§ drakon
Re: Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто будет забор - восстанавливать?
BMW - конечно страховка... :-o
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* Серый волк
Re: Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10228
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.06.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто будет забор - восстанавливать?

Не, у них другая специализация. Деревья тырить, асфальт тырить. Забор только перед визитом президента, но исключительно фальшивый и прямо в окна житеоей :-)
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