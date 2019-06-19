Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП

Служебный автомобиль марки "Хюндай" с государственным номером 034 RK врезался в автомобиль марки BMW. Авария произошла на пересечении улиц Садовая-Ленинградская сегодня, 18 июня, около 20.00.

По словам очевидцев, приславших нам фотографии ДТП, водитель служебного автомобиля акимата области при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу BMW, которые двигался по главной дороге, из-за чего и произошло столкновение.

В результате "Хюндай" врезался в ограждение. Водителя автомобиля "Хюндай" увезла бригада скорой помощи.

"НГ" запросила официальный комментарий по данному ДТП в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Как сообщили в ведомстве, 50-летний водитель автомобиля марки «Хюндай» при выезде со второстепенной дороги (улица Ленинградская) не уступил дорогу автомобилю BMW под управлением 47-летнего водителя, который двигался по главной (улица Садовая), в результате чего произошло столкновение. Водитель «Хюндай» был доставлен в городскую больницу и в настоящее время отпущен на амбулаторное лечение. По данному факту собран административный материал.