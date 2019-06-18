Цитата: Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами

Цитата: "Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием"



Откуда он такой? Почему то меня лично подобное давно не удивляет.

Последние годы я твердо уверовал, что это одна из национальных традиций к чинопочитанию.

Жалко что ли для хорошего человека соленых огурцов?

Или уже у нас так все "фигово", что уже и "соленые огурцы" в разряд коррупционной составляющей нужно приписывать?