/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев заявил о злоупотреблениях чиновников во время командировок. Он назвал это неприемлемым для профессионального и инновационного госаппарата, заявив, что подобная практика "серьезно ускоряет маховик коррупции".
Читать новость

§ Кушмурунец23
Re: Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами

Цитата:
"Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием"

:lol: :lol: :lol:
Откуда он такой? Почему то меня лично подобное давно не удивляет.
Последние годы я твердо уверовал, что это одна из национальных традиций к чинопочитанию.
Жалко что ли для хорошего человека соленых огурцов?
Или уже у нас так все "фигово", что уже и "соленые огурцы" в разряд коррупционной составляющей нужно приписывать?
Профайл Посетить вебсайт

§ Кушмурунец23
Re: Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Данная порочная практика, являясь пережитком прошлого, глубоко укоренилась в сознании людей и воспринимается чуть ли не нормой... Алик Шпекбаев

Шо? Это прошлое какое? 10, 20, 30 лет назад или 100, 200, 300 лет назад?
Профайл Посетить вебсайт

§ elektron
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Шо? Это прошлое какое?

Да ладно, так было так есть и скорее всего так останется. На западе аналогичная практика, не в таких масштабах конечно.
Но если уровень того требует, то проставятся. Для простых рабочих проставляются, работал приятель по командировкам (установка прессового оборудования), что в бывшие соц. республиках, что на запад или восток от германии, кормили его. Привозил свои командировочные домой.
Профайл

§ elektron
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто нужно научится коррупцию, от интересов бизнеса отличать. Если это происходит на уровне управленцев, то можно предположить, что это коррупция. А если частная фирма, то никого как бы не должно интересовать.... Хотя в КЗ всё настолько смешано, что и не разберёшь!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 0
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх