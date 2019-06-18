Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников

Руководитель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев заявил о злоупотреблениях чиновников во время командировок, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: kherson.net.ua

"Хочу обратить внимание на одно из негативных явлений в госаппарате, порядком набившее оскомину, – злоупотребления служащих во время внутристрановых командировок и нескончаемых комплексных проверок низовых структур, традиционно сопровождаемых поборами, застольями и подношениями. Острота проблемы подтверждается многочисленными жалобами, особенно от госслужащих областного, районного и сельского уровней. Да и примеров, ставших достоянием общественности, более чем достаточно", - написал в Facebook Шпекбаев.

"Данная порочная практика, являясь пережитком прошлого, глубоко укоренилась в сознании людей и воспринимается чуть ли не нормой, характеризующей организационную культуру отечественной государственной службы. В то же время в странах ОЭСР, на стандарты которой мы равняемся, такой проблемы просто не существует, никто никого не принимает, а проверки осуществляются за счет дистанционного контроля"

"На каждую командировку проверяющим выделяется достаточно средств, покрывающих расходы на логистику, проживание и питание. Однако зачастую ревизоры, отправляясь в регионы, умудряются не потратить и тиына из выделенных денег. Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок, дорогие подарки, баня и охота – все это за счет средств проверяемых коллег. Заведомо зная аппетиты контролеров, местные руководители нередко обращаются за помощью к бизнесменам, чтобы "на уровне" встретить начальство. Такая помощь никогда не бывает безвозмездной и в дальнейшем трансформируется в пресловутое покровительство со стороны чиновника. Чем все это заканчивается, думаю, напоминать не нужно", - подчеркнул Шпекбаев.

"Особенно возмущает то, что региональные госорганы по умолчанию принимают и даже поддерживают на плаву этот "институт", изощряясь в организации более интересного и нетривиального досуга для гостей из столицы или областного центра. Как правило, делается это ради положительного отчета на стол министру или акиму области, а также камуфлирования грубых нарушений в работе"

"Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием"

Алик Шпекбаев назвал это неприемлемым для профессионального и инновационного госаппарата, заявив, что подобная практика "серьезно ускоряет маховик коррупции".

Глава Антикоррупционной службы обратился ко всем госслужащим, сотрудникам правоохранительных и судебных органов, руководителям госпредприятий и нацкомпаний.

"Вся вышеизложенная практика является грубым нарушением, за которое предусмотрены жесткие санкции, от увольнения до реальных сроков лишения свободы. То же самое касается и принимающей стороны. Агентством данный вопрос уже взят на системный контроль"

"В отдельных регионах есть результаты – виновные лица привлекаются к ответственности. Более того, в целях рационального использования бюджетных средств мы внесем предложения в правительство по оптимизации выездных проверок с переходом на дистанционный мониторинг"

Алик Шпекбаев призвал всех обращать внимание на подобные факты.

"Смело информируйте нас любым удобным способом: письменным обращением на мою почту alik.shpekbaev@gmail.com, сообщением в социальных сетях или позвонив в колл-центр 1424", - резюмировал он.

Ранее в Казахстане появилось Агентство по противодействию коррупции, которое возглавил Алик Шпекбаев.