Форум
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Кратко скажу. Виктор, не совсем так. В этой шкатулке дворцового ювелира Фаберже, подарок царя Александра. Хранил Бисмарк оригинальный рецепт своей водки. ;-) Т.е. немецкая водка по...
18.06.19 19:32
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: с расчетом на день,максимум,зная сколь чего продается за день, даже думаю смотрят по продажам в течении дня. потому что выносят их постоянно в течении дня. Сразу вспомнилась статья в нг...
18.06.19 19:22
Кушмурунец23
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами "Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к...
18.06.19 17:56
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Вспомнмлся - анекдот. :lol: :lol: :lol: Хоть улыбнулась за весь день Спасибо!
18.06.19 17:48
Кушмурунец23
"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных...
18.06.19 17:47
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников

18 июня 2019, 16:31 |  Государство

Руководитель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев заявил о злоупотреблениях чиновников во время командировок, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: kherson.net.ua

"Хочу обратить внимание на одно из негативных явлений в госаппарате, порядком набившее оскомину, – злоупотребления служащих во время внутристрановых командировок и нескончаемых комплексных проверок низовых структур, традиционно сопровождаемых поборами, застольями и подношениями. Острота проблемы подтверждается многочисленными жалобами, особенно от госслужащих областного, районного и сельского уровней. Да и примеров, ставших достоянием общественности, более чем достаточно", - написал в Facebook Шпекбаев.

"Данная порочная практика, являясь пережитком прошлого, глубоко укоренилась в сознании людей и воспринимается чуть ли не нормой, характеризующей организационную культуру отечественной государственной службы. В то же время в странах ОЭСР, на стандарты которой мы равняемся, такой проблемы просто не существует, никто никого не принимает, а проверки осуществляются за счет дистанционного контроля"

"На каждую командировку проверяющим выделяется достаточно средств, покрывающих расходы на логистику, проживание и питание. Однако зачастую ревизоры, отправляясь в регионы, умудряются не потратить и тиына из выделенных денег. Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок, дорогие подарки, баня и охота – все это за счет средств проверяемых коллег. Заведомо зная аппетиты контролеров, местные руководители нередко обращаются за помощью к бизнесменам, чтобы "на уровне" встретить начальство. Такая помощь никогда не бывает безвозмездной и в дальнейшем трансформируется в пресловутое покровительство со стороны чиновника. Чем все это заканчивается, думаю, напоминать не нужно", - подчеркнул Шпекбаев.

"Особенно возмущает то, что региональные госорганы по умолчанию принимают и даже поддерживают на плаву этот "институт", изощряясь в организации более интересного и нетривиального досуга для гостей из столицы или областного центра. Как правило, делается это ради положительного отчета на стол министру или акиму области, а также камуфлирования грубых нарушений в работе"

"Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием"

Алик Шпекбаев назвал это неприемлемым для профессионального и инновационного госаппарата, заявив, что подобная практика "серьезно ускоряет маховик коррупции".

Глава Антикоррупционной службы обратился ко всем госслужащим, сотрудникам правоохранительных и судебных органов, руководителям госпредприятий и нацкомпаний.

"Вся вышеизложенная практика является грубым нарушением, за которое предусмотрены жесткие санкции, от увольнения до реальных сроков лишения свободы. То же самое касается и принимающей стороны. Агентством данный вопрос уже взят на системный контроль"

"В отдельных регионах есть результаты – виновные лица привлекаются к ответственности. Более того, в целях рационального использования бюджетных средств мы внесем предложения в правительство по оптимизации выездных проверок с переходом на дистанционный мониторинг"

Алик Шпекбаев призвал всех обращать внимание на подобные факты. 

"Смело информируйте нас любым удобным способом: письменным обращением на мою почту alik.shpekbaev@gmail.com, сообщением в социальных сетях или позвонив в колл-центр 1424", - резюмировал он.

Ранее в Казахстане появилось Агентство по противодействию коррупции, которое возглавил Алик Шпекбаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.06.19 16:58 "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
18.06.19 16:05 Сдававшую в аренду чужие квартиры рудничанку осудили за мошенничество
18.06.19 15:46 Новый министр МОН о ЕНТ: Готовиться по тестам – заранее проигрышно
18.06.19 15:34 "Где Алматы и где мы!» - республиканский турнир по теннису на Кубок ТОО "АБЗ+" прошел в Костанае
18.06.19 15:01 Наказать руководителя аппарата районного акимата рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
18.06.19 14:40 Редкие ретро-автомобили смогут увидеть костанайцы благодаря участникам ралли "Пекин - Париж"
18.06.19 14:23 Новые пакеты бесплатной медицинской помощи и медстрахования представил Минздрав
18.06.19 13:27 Сборная Костанайской области вернулась с медалями национальных игр среди людей, перенесших трансплантацию органов
18.06.19 13:04 Когда введут дифференцированный тариф на платных дорогах в Казахстане
18.06.19 12:46 Участок улицы Дощанова в Костанае перекроют на 20 дней

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Кушмурунец23
Re: Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами

Цитата:
"Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием"

:lol: :lol: :lol:
Откуда он такой? Почему то меня лично подобное давно не удивляет.
Последние годы я твердо уверовал, что это одна из национальных традиций к чинопочитанию.
Жалко что ли для хорошего человека соленых огурцов?
Или уже у нас так все "фигово", что уже и "соленые огурцы" в разряд коррупционной составляющей нужно приписывать?
Профайл Посетить вебсайт

§ Кушмурунец23
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 18:59
Комментарий проходит проверку.
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 0
Всего: 97

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх