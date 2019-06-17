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≡ Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В результата пожара на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова в Костанае обрушилось двухэтажное здание СТО по замене газобаллонного оборудования. Как сообщи
ли "НГ" в пресс-службе ДЧС, пострадали 7 человек, 5 из них госпитализированы.
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§ Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11625
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
особенно касаемо ГБО

А также лакокрасочных материалов.
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