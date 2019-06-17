Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия

В результате пожара на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова в Костанае обрушилось двухэтажное здание СТО по замене газобаллонного оборудования. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС, пострадали 7 человек, 5 из них госпитализированы.

По предварительной информации, причина пожара - взрыв газового баллона. На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании, от него остался только остов. Внутри машины никого не было.

При тушении огня из здания вынесли 16 газовых баллонов.

Кроме здания СТО, пострадали гаражи ГЭК "Восток". Сильнее всего - гараж № 113, его стенка примыкала к СТО.

Пожар тушили 21 единица техники и 78 сотрудников противопожарной службы.

На место прибыли аким Костаная Кайрат Ахметов и начальник департамента по ЧС Талгат Какимов.

Владелец СТО от комментария отказался.

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, четверо пострадавших доставлены машинами скорой помощи в городскую больницу. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, у них ожоги и черепно-мозговые травмы. Еще двое находятся в травматологическом отделении.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА