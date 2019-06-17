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Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
лимон: если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать? Там должна быть очень хорошая система механической вентиляции, датчики газа и легкосбрасываемые конструкции....
17.06.19 14:36
лимон
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Victor Yang: У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО. а если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?
17.06.19 14:23
drakon
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
В народных новостях пишут, что в этом здании - находились фаст - фуд и детский центр на 2 этаже. Правда? Или нет... :-o
17.06.19 14:12
Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании. У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.
17.06.19 14:02
Kairat stayer
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
alex_60: бабаев разных,студентке, металургу, Чаплину. лошадей, яблоко. Не путай, малые архитектурные формы, которые не вносятся в государственный список, реестр и.т.д. памятников и являющимися...
17.06.19 13:48
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Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия

Георгий ГОВОРОВ

17 июня 2019, 13:51 |  Происшествия

В результате пожара на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова в Костанае обрушилось двухэтажное здание СТО по замене газобаллонного оборудования. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС, пострадали 7 человек, 5 из них госпитализированы.

По предварительной информации, причина пожара - взрыв газового баллона. На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании, от него остался только остов. Внутри машины никого не было.

При тушении огня из здания вынесли 16 газовых баллонов.

Кроме здания СТО, пострадали гаражи ГЭК "Восток". Сильнее всего - гараж № 113, его стенка примыкала к СТО.

Пожар тушили 21 единица техники и 78 сотрудников противопожарной службы.

На место прибыли аким Костаная Кайрат Ахметов и начальник департамента по ЧС Талгат Какимов.

Владелец СТО от комментария отказался.

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, четверо пострадавших доставлены машинами скорой помощи в городскую больницу. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, у них ожоги и черепно-мозговые травмы. Еще двое находятся в травматологическом отделении.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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* Victor Yang
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании.

У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.
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* drakon
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16548
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В народных новостях пишут, что в этом
здании - находились фаст - фуд и
детский центр на 2 этаже. Правда?
Или нет?... :-o
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§ лимон
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 960
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.06.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.


а если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?
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* Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?

Там должна быть очень хорошая система механической вентиляции, датчики газа и легкосбрасываемые конструкции. Или, как вариант, - бОльшую часть газа "сливать" перед въездом.
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