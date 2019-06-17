Хозяин Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 68

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:58 Ну надо же уметь между строк читать "Министерство не получало предписаний...", а про глобальные проблемы - это сильно! Пенсионеры и те кто с техникой на Вы конечно поверят, а остальные, кто заходил через VPN уже здесь коротко отписались - "брехня"