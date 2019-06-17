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Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития

Tengrinews.kz

17 июня 2019, 17:31 |  Государство

Проблемы с доступом к социальным сетям, в частности к мессенджерам WhatsApp и Telegram, носили глобальный характер и были зафиксированы в разных странах.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в ответ на официальный запрос корреспондента Tegrinews.kz.

11 и 12 июня у казахстанцев возникли проблемы с доступом к социальным сетям. Мессенджер WhatsApp перестал работать как в web-версии, так и в мобильном приложении. Также у некоторых казахстанцев возникали проблемы с доступом к Facebook, Instagram и Telegram.

"Согласно сообщениям ряда казахстанских и международных СМИ, 11 июня 2019 года проблемы с доступом к социальным сетям, в частности к мессенджерам WhatsApp и Telegram, носили глобальный характер, и такие случаи были зафиксированы в разных странах по всему миру", - объяснили проблемы в министерстве.

Отметим, что из разных стран поступали сообщения о сбое в работе мессенджера Telegram.

В ведомстве заверили, что не блокировали соцсети.

"По предписанию уполномоченных государственных органов министерство может приостанавливать работу сетей и средств связи. Министерство не получало таких предписаний, соответственно, не ограничивало доступ к каким бы то ни было социальным сетям и приложениям на территории Казахстана в указанный вами период", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что операторы связи обязаны предоставлять пользователям услуги связи, соответствующие по качеству стандартам, техническим нормам, условиям договора на предоставление услуг связи.
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§ андрей 117
Re: Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер -...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 17.06.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная брехня.
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