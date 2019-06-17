|Цитата:
drakon:
Смотрю, в первом ряду, 4 человека, не голосуют.
Дык, енто не депутаты, а замы акима. Они как бы и не должны были.
Цитата:
Причина названа не была.
Еще раз хотели показать, что они небожители, а народишко так... ничего не решает и знать не должен.
Обломилась столица акиму... так старались перед приездом Токаева, за заборами хибары прятали, пешеходный переход в акимат рисовали, деревья все в центре напрочь порубили... изображая благоустройство и ухоженность 2-х улиц на весь город. Не заметил президент?
Дык мож не в этом работа главы региона заключается?
Чтож будем дальше терпеть политику опустынивания, стирания истории города и области, декомунизацию, деколонизацию и неразумное "освоение" народных денег на сомнительные проекты.