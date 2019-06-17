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§ NG.kz
Кандидатуру на должность акима Костанайской области согласовали с депутатами облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сессия прошла без присутствия прессы. Причем сначала журналистов пригласили на заседание, но потом пресс-служба акима области распространила сообщение о том, что приглашение отменяется. Причина названа не была.
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§ drakon
Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю, в первом ряду, 4 человека,
не голосуют... :lol: :-o
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§ electro
Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.06.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, чем журналисты не угодили?
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§ drakon
Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Странно, чем журналисты не угодили?

Упиваются своей - важностью... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Кандидатуру на должность акима Костанайской области согласовали с депутатами облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.06.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Странно, чем журналисты не угодили?

Пишут, фотографируют. Достали :lol:
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§ yudjin
Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.06.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Смотрю, в первом ряду, 4 человека, не голосуют.

Дык, енто не депутаты, а замы акима. Они как бы и не должны были.


Цитата:
Причина названа не была.

Еще раз хотели показать, что они небожители, а народишко так... ничего не решает и знать не должен.

Обломилась столица акиму... так старались перед приездом Токаева, за заборами хибары прятали, пешеходный переход в акимат рисовали, деревья все в центре напрочь порубили... изображая благоустройство и ухоженность 2-х улиц на весь город. Не заметил президент?
Дык мож не в этом работа главы региона заключается?

Чтож будем дальше терпеть политику опустынивания, стирания истории города и области, декомунизацию, деколонизацию и неразумное "освоение" народных денег на сомнительные проекты.
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§ Азамат Лисов
Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области...
Азамат Лисов


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Сообщений: 93
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 17.06.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сидит столько взрослых умных людей и все понимают что от их решения ничего не зависит, но всё равно голосуют)))
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§ maxsaf
Кандидатуру на должность акима Костанайской области согласовали с депутатами облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.06.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:

От их решения зависит насколько они там задержатся. :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 17.06.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Странно, чем журналисты не угодили?

Настоящие журналисты не угождают
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