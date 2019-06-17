Кандидатуру на должность акима Костанайской области согласовали с депутатами облмаслихата

На повестке внеочередной сессии Костанайского областного маслихата, которая прошла сегодня, 17 июня, стоял только один вопрос - о согласовании назначения кандидатуры на должность акима Костанайской области.

Сессия прошла без присутствия прессы. Причем сначала журналистов пригласили на заседание, но потом пресс-служба акима области распространила сообщение о том, что приглашение отменяется. Причина названа не была.

Такая же ситуация возникла в Павлодарской области - как сообщает фонд защиты свободы слова "Адил соз", 17 июня утром была анонсирована внеочередная сессия Павлодарского областного маслихата, на которой, как ожидается, должны либо переназначить старого, либо представить нового акима области. Многие журналисты павлодарских СМИ уже успели аккредитоваться на данное мероприятие. Однако в полдень пресс-служба разослала по всем редакциям письмо, в котором сообщила об отмене сессии без объявления причин. Через два часа стало известно, что сессия все-таки состоится, но за закрытыми дверями.

Как сообщает пресс-служба акима Костанайской области, на сессии выступил государственный инспектор Администрации президента РК Бауржан КАСЕНОВ с представлением президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА о даче согласия на назначение акимом области Архимеда Мухамбетова.

- Архимед Мухамбетов имеет большой опыт на руководящих должностях в органах государственного управления, был акимом города Актобе, акимом Актюбинской области, с сентября 2015 года является акимом Костанайской области, - отметил глава государства в своем представлении.

Депутат областного маслихата, президент АО "ССГПО" Береке МУХАМЕТКАЛИЕВ назвал Архимеда Мухамбетова профессионалом и знатоком своего дела, предложив депутатам поддержать представленную главой государства кандидатуру. Депутаты единогласно утвердили кандидатуру Мухамбетова.

Секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов, поздравив Архимеда Мухамбетова, отметил, что депутаты готовы продолжить совместную работу по дальнейшему социально-экономическому разивитию Костанайской области.

Архимед Мухамбетов поблагодарил президента РК за оказанное доверие и пожелал депутатам удачи в совместной работе.

Фото пресс-службы акима Костанайской области