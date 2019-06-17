yudjin Re: Кандидатуру на должность акима Костанайской области... #5





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:17 Цитата: drakon:

Смотрю, в первом ряду, 4 человека, не голосуют.

Дык, енто не депутаты, а замы акима. Они как бы и не должны были.





Цитата: Причина названа не была.

Еще раз хотели показать, что они небожители, а народишко так... ничего не решает и знать не должен.



Обломилась столица акиму... так старались перед приездом Токаева, за заборами хибары прятали, пешеходный переход в акимат рисовали, деревья все в центре напрочь порубили... изображая благоустройство и ухоженность 2-х улиц на весь город. Не заметил президент?

Дык мож не в этом работа главы региона заключается?



Чтож будем дальше терпеть политику опустынивания, стирания истории города и области, декомунизацию, деколонизацию и неразумное "освоение" народных денег на сомнительные проекты.