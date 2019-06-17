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≡ Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня украли мой голос" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня украли мой голос"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36012
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одиночный пикет студент докторантуры КГУ им. Байтурсынова Мади АБДРАХМАНОВ провел на площади перед областным акиматом. Акция продлилась всего 15 минут. Из них 10 минут Мади провёл общаясь с сотрудниками правоохранительных органов.
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§ Игорь Васильевич
Re: Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня...
Игорь Васильевич


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Сообщений: 28
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 17.06.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня...
Victor Yang


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Сообщений: 11624
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, семьи нет и ответственности ни за кого не несёт? Есть доказательства - неси в прокуратуру, КНБ, сделай информационную бомбу. А так, добровольно стать задержанным - не понимаю. Тем более, говорит про нарушения всего в трёх городах (и то не на всех участках), а выводы делает о выборах в общем.
Люди верят в сферическую демократию в вакууме и страдают потом. А достаточно принять то что без сильного и богатого организатора власть не поменять. Но и с таковым вероятность возрастает не намного.
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§ Мурзилка
Re: Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня...
Мурзилка


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Сообщений: 45
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 17.06.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению, в последнее время влияние соцсетей стало не просто явным, но и бесспорным. Многие молодые люди, опасаясь быть незамеченными, идут на все, лишь бы попасть в кулуары истории инета. Думаю, и этот молодой человек не исключение. Внимания - вот чего ему не хватало. Наверняка у него какие-то проблемы с личной жизнью.
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