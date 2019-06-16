Цитата: Валентин:

Обычно, после такого начинают рассказывать, что Гитлер был не такой уж и плохой.

Я этого никогда не говорил и не скажу. Поэтому и построил фразу именно так:

Цитата: Victor Yang:

Практически нет событий и людей абсолютно хороших и абсолютно плохих

Слово "Практически" здесь в значении "почти". Но вот был ли при этом лучше "красный террор" - я даже не знаю.

Но можно развернуть мысль дальше насчет Гитлера и моих слов "определяет победитель". В случае его победы, естественно, он бы, на уровне пропаганды, считался "освободителем", "гениальным" и так же были бы памятники, музеи, различные местные "герои" и прочее, а большевики считались бы точно такими же жестокими зверьми как сейчас фашисты.



[Исправлено: Victor Yang, 17.06.2019 - 13:09]