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Валентин:
Обычно, после такого начинают рассказывать, что Гитлер был не такой уж и плохой.
Я этого никогда не говорил и не скажу. Поэтому и построил фразу именно так:
Цитата:
Victor Yang:
Практически нет событий и людей абсолютно хороших и абсолютно плохих
Слово "Практически" здесь в значении "почти". Но вот был ли при этом лучше "красный террор" - я даже не знаю.
Но можно развернуть мысль дальше насчет Гитлера и моих слов "определяет победитель". В случае его победы, естественно, он бы, на уровне пропаганды, считался "освободителем", "гениальным" и так же были бы памятники, музеи, различные местные "герои" и прочее, а большевики считались бы точно такими же жестокими зверьми как сейчас фашисты.
[Исправлено: Victor Yang, 17.06.2019 - 13:09]