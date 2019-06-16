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Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области

Радио "Азаттык"

16 июня 2019, 14:48 |  Общество

15 июня в селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области снесли два памятника одному из революционных деятелей и сторонников советской коммунистической доктрины Михаилу Калинину.

Фрагменты снесенного памятника советскому революционеру Михаилу Калинину в селе Туздыбастау Алматниской области, 15 июня 2019 года

Как сообщает репортер "Азаттыка", побывавший на месте событий, представители объединения «Желтоқсан ақиқаты» снесли каменный памятник на трассе Алматы - Талгар у въезда в село, а затем гипсовый бюст у сельского дома культуры. В процедуре принимали участи около 30 человек - местные жители и члены движения.

 

По словам инициаторов, на месте снесенных будут установлены памятники лидерам казахской партии "Алаш", существовавшей в 1917 - 1920 годах.

По имеющимся сведениям, снесенные объекты были вычеркнуты из государственного списка памятников в 2003 году, но все это время оставались на месте.

В марте 2018 года в Актобе был снесен памятник другому советскому деятелю Левону Мирзояну, а улице, на которой он был расположен и которая также носила имя революционера, присвоили имя лидера "Алаш" Алихана Букейханова.

В казахстанском обществе мнения о символах и памятниках советской эпохи разнятся. По состоянию на 2017 год, в стране существовало около 350 улиц, названных в честь предводителя Октябрьской революции Владимира Ленина, и 159 памятников ему.
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§ pensioner
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот за дверь, мыши в пляс.
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§ arman_kst
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разные времена - разные герои

[Исправлено: arman_kst, 16.06.2019 - 15:30]
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§ drakon
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До основанья всё - разрушим... :-o
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* Случайный гость
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Случайный гость


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 31.01.19
Отправлено: 16.06.19 - 17:02
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