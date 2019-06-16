Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области

15 июня в селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области снесли два памятника одному из революционных деятелей и сторонников советской коммунистической доктрины Михаилу Калинину.

Фрагменты снесенного памятника советскому революционеру Михаилу Калинину в селе Туздыбастау Алматниской области, 15 июня 2019 года

Как сообщает репортер "Азаттыка", побывавший на месте событий, представители объединения «Желтоқсан ақиқаты» снесли каменный памятник на трассе Алматы - Талгар у въезда в село, а затем гипсовый бюст у сельского дома культуры. В процедуре принимали участи около 30 человек - местные жители и члены движения.

По словам инициаторов, на месте снесенных будут установлены памятники лидерам казахской партии "Алаш", существовавшей в 1917 - 1920 годах.

По имеющимся сведениям, снесенные объекты были вычеркнуты из государственного списка памятников в 2003 году, но все это время оставались на месте.

В марте 2018 года в Актобе был снесен памятник другому советскому деятелю Левону Мирзояну, а улице, на которой он был расположен и которая также носила имя революционера, присвоили имя лидера "Алаш" Алихана Букейханова.

В казахстанском обществе мнения о символах и памятниках советской эпохи разнятся. По состоянию на 2017 год, в стране существовало около 350 улиц, названных в честь предводителя Октябрьской революции Владимира Ленина, и 159 памятников ему.