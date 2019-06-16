Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Радио "Азаттык"
15 июня в селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области снесли два памятника одному из революционных деятелей и сторонников советской коммунистической доктрины Михаилу Калинину.
Фрагменты снесенного памятника советскому революционеру Михаилу Калинину в селе Туздыбастау Алматниской области, 15 июня 2019 года
Как сообщает репортер "Азаттыка", побывавший на месте событий, представители объединения «Желтоқсан ақиқаты» снесли каменный памятник на трассе Алматы - Талгар у въезда в село, а затем гипсовый бюст у сельского дома культуры. В процедуре принимали участи около 30 человек - местные жители и члены движения.
По словам инициаторов, на месте снесенных будут установлены памятники лидерам казахской партии "Алаш", существовавшей в 1917 - 1920 годах.
По имеющимся сведениям, снесенные объекты были вычеркнуты из государственного списка памятников в 2003 году, но все это время оставались на месте.
В марте 2018 года в Актобе был снесен памятник другому советскому деятелю Левону Мирзояну, а улице, на которой он был расположен и которая также носила имя революционера, присвоили имя лидера "Алаш" Алихана Букейханова.
В казахстанском обществе мнения о символах и памятниках советской эпохи разнятся. По состоянию на 2017 год, в стране существовало около 350 улиц, названных в честь предводителя Октябрьской революции Владимира Ленина, и 159 памятников ему.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 0
Всего: 133
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Телефонная связь по Вацапу, с Казахстаном_ есть, хотя качество плохое. Видеосвязи - нету. Текст и фото - проходят... :lol: :oops:
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
//ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.// А я наивный думал, что недра страны...
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
Что творится... :-o
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале: которая подавляла критические мнения.вообще на выборы ходили? Я ходил и тыцкнул эту кнопку. таноми52: под "атмосферой, которая подавляла критическое мышление"? Не...