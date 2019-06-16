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≡ Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36009
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В казахстанском обществе мнения о символах и памятниках советской эпохи разнятся. По состоянию на 2017 год, в стране существовало около 350 улиц, названных в честь предводителя Октябрьской революции Владимира Ленина, и 159 памятников ему.
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§ pensioner
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот за дверь, мыши в пляс.
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§ arman_kst
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разные времена - разные герои

[Исправлено: arman_kst, 16.06.2019 - 15:30]
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§ drakon
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До основанья всё - разрушим... :-o
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§ Случайный гость
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
Случайный гость


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 31.01.19
Отправлено: 16.06.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому то не дает покоя 5 летний сериал про украинский майдан? Вспомните слова профессора Преображенского- разруха начинается в головах!
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§ Обликоморале
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6081
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это "бяда" всего постсовка ..
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