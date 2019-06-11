Butch Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp #67





(Пользователи) Сообщений: 36

Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:56 Редакция газеты ведь направляет всякого рода запросы? Так быть может страждущим до ватсапа совместно попросить их направить запрос и этой организации, раз сами боятся не справиться? Дождаться ответа что с их стороны всё в порядке и уже потом рвать волосы на всех доступных и не очень местах, предрекать чуму, вселенский катаклизм и поголовный энурез.