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Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
11 июня 2019, 17:32 | Общество
В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.
Проблемы с WhatsApp замечены как в мобильном приложении, так и в web-версии. Кроме того, пользователи соцсетей сообщают, что Telegram также недоступен.
Судя по всему, проблемы с доступом наблюдаются по всей стране. Tengrinews.kz сообщает о недоступности мессенджеров в Алматы и Нур-Султане.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Скоро у нас в стране запретят разговаривать друг с другом, а вдруг поделитесь своим мнением...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
electro: хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации Так понаподписываются во всякие группы - одноклассники, однодворники, одноподъездники и т.д., где часть народа бездельничают, а...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Не работает. Только что проверял. Немцы, РФ как там у вас дела? Чёт не могу на связь выйти.
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Ну хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации :lol:
Медвежонок Катя в порядке!
Так эта медведица там уже несколько лет как живёт. Лет 5 назад на пейнтбол ездил и она там уже была. Или ещё одна появилась?