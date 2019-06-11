Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp

В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.

Проблемы с WhatsApp замечены как в мобильном приложении, так и в web-версии. Кроме того, пользователи соцсетей сообщают, что Telegram также недоступен.

Судя по всему, проблемы с доступом наблюдаются по всей стране. Tengrinews.kz сообщает о недоступности мессенджеров в Алматы и Нур-Султане.