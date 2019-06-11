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Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp

11 июня 2019, 17:32 |  Общество

В популярном мессенджере отправляются только текстовые сообщения. Попытки передать фото и видео-файлы не удаются. "Блокируют?", - спрашивают читатели "НГ" и пользователи соцсетей.

Проблемы с WhatsApp замечены как в мобильном приложении, так и в web-версии. Кроме того, пользователи соцсетей сообщают, что Telegram также недоступен.

Судя по всему, проблемы с доступом наблюдаются по всей стране. Tengrinews.kz сообщает о недоступности мессенджеров в Алматы и Нур-Султане.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
текстовые тоже не отправляются
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§ Victor Yang
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11609
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня веб-версия не грузится даже с VPN.
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§ Dron
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.06.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня работает, но через vpn
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§ electro
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
electro


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 11.06.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации :lol:
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§ Vital
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7727
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не работает. Только что проверял. Немцы, РФ как там у вас дела? Чёт не могу на связь выйти.
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§ Victor Yang
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11609
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
хоть какая-то передышка от потоков ненужной информации

Так понаподписываются во всякие группы - одноклассники, однодворники, одноподъездники и т.д., где часть народа бездельничают, а потом жалуются. У меня работа на этом мессенджере завязана.
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* Азамат Лисов
Re: Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 11.06.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро у нас в стране запретят разговаривать друг с другом, а вдруг поделитесь своим мнением...
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