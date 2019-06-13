/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Другой эпохи крутится диск...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Другой эпохи крутится диск...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Вот это самая крутая вещь в моей коллекции! - телемастер села Малороссийка Федоровского района Сергей ЯКОВЕЦ указывает на огромный, в корпусе из дерева и фанеры, радиоприемник высшего класса Festivals. - К нему еще идет огромный пульт управления... Ну нет его у меня! Случайно разбили бывшие владельцы. Шесть метров кабеля с разъемом типа «гребенка» лежат, а пульта нет!» Сергей Петрович так увлекается, что начинает описывать руками круги, подсаживается к компьютеру и показывает на картинке из Интернета, как выглядел пульт от некогда самого крутого радиоприемника Советского Союза...
Читать статью

* Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Одно странно было - без РЧВ.

Там в маяках мотор огромный от сети 127 или 220v, с конденсатором для второй обмотки. зачем им РЧВ?



Когда обладатели дохломоторных электроник видели скорость перемотки на Маяке с этим мотором у них рот непроизвольно открывался и оставался до срабатывания автостопа в конце. :-0

Шумодав интересный на отдельных платах с К157ХП3 давил шумы на самых грязных записях, хотя по нынешним меркам вносит небольшие искажения, но когда только появился все фанатели от возможности получить с плохой перезаписи нечто не шипящее. :lol: Маяк относился к неубиваемым магнитофонам стационарным, хотя иногда микросхемы коммутаторы летели на платах. Но чаще всего люди только головы меняли спиленные.
Заслуженный аппарат, с интересным кстати дизайном и индикатором, хотя даже в своё время уже устаревшей конструкции.
Профайл

* Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Колонки - одни из лучших.

Сейчас заклюют если увидят. :lol:
они S50 достаточно средние, не меломанские.
Но в сравнении с 25АС109 (старых образцов и других заводов) лучше намного.
Были такие Веги прямо из Новосибирска привезенные.
Забугорные такого уровня вообще почти как автомобиль тогда стоили.

Конечно не S150 от Радиотехники, но стопятидесятки были многим недосягаемы. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 10:22]
Профайл

* alex_60
Другой эпохи крутится диск...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где же мой Романтик, который у меня был. даже не знаю.
Яуза потом была , в студентах, вещь.
модель точно не помню.
хоть вертикально, хоть горизонтально ставь.
Профайл

§ maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Там в маяках мотор огромный от сети 127 или 220v, с конденсатором для второй обмотки. зачем им РЧВ?

На слух до последнего казалось, что "тянет", всегда хотелось подстроить.
Профайл

§ maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сейчас заклюют если увидят.

Пофиг. Нравились :lol:
Профайл

* Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Яуза потом была , в студентах, вещь. модель точно не помню.

серебристая? где кнопкой выброса кассеты можно было на ходу пользоваться и перевернуть в секунду кассету?
Кнопки легкие серебристые огромные в середине?
Это 221С. Смотрелась супер современно, но если таскали, то быстро затиралось панорамное стекло. Попытки создать САДП!, но кривые записи подстроить голову было уууу! менее удобно. Не любила некоторые усилители, держать нужно было подальше из-за наводок.




На качественных записях лучшее воспроизведение в то время и практически лучшая запись, до появления сверхдорогих дэковых иномарок.

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 10:31]
Профайл

§ maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, серый, у меня это переросло в два направления в итоге. Хобби делать людям праздник. Щас у меня куча профессионального оборудования, дым, лазеры. Танцульки устраиваю людям :lol:
Профайл

* alex_60
Другой эпохи крутится диск...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
но если таскали, то быстро затиралось


она. не, не таскали.
он на моей свадьбе отработал потом.
до этого в Свердловске на двух свадьбах.
а потом я его в коммисионку сдал.в Кустанае.
вместе с колонками 100/50 см.
Профайл

* alex_60
Другой эпохи крутится диск...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Танцульки устраиваю людям

надеюсь денег не берещь с них.
или как.
Профайл

* Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
список марок радиотехники времен СССР (не полный. Романтик не попал например, Романтика это совсем другое)
Астра,
Вега,
Ода,
Амфитон,
Радиотехника,
Корвет,
Каравелла,
Бриг,
Барк,
Лорта,
Кумир,
Пульсар,
Феникс,
Эстония,
Электрон,
Прибой,
Орфей,
Сириус,
Романтика,
Электроника,
Кливер,
Нота,
Комета,
Илеть,
Идель,
Союз,
Олимп,
Рапри,
Ростов,
Орбита,
Яуза.

марки телевизоров (в семидесятых и восьмидесятых конечно унифицированные и почти одинаковые внутри, но выпускаемые разным заводами) Но тем не менее большинство ТВ было с диагональю 61 см, что даже в самых развитых государствах считалось только для богатых. Многие не могли себе позволить большой ТВ. Каждый шестой телевизор из СССР шел на экспорт и так как делался из совсем простых массовых деталей, то приносил огромный доход стране.
Темп, Каскад, Старт, Алмаз, КВН, ВЭЛС, Дружба, Знамя, Юность, Адмирал, Авангард, Аврора, Нева, Лотос, Вальс, Воронеж, Волна, Пионер, Радий, Аэлита, Москвич, Рекорд, Рубин, Харьков, Вечер, Электроника, Электрон, Ровесник, Заря, Горизонт, Рассвет, Звезда, Березка, Весна, Свет, Фотон, Радуга, Чайка, Квант, Ладога, Ленинград, Салют, Сапфир, Сигнал, Нева, Мир, Янтарь, Зенит, Садко, Изумруд, Алтай, Гранит.

Можно попробовать найти свои старые марки из детства или вписать недостающие.
Я например не вижу УРАЛ и ВЭФ, Ишим 003, хотя у нас они были дома.
Морион один из лучших кассетников, правда уже поздний.
Вильма отсутствует в списках одна из хороших дек.
Сейчас даже составить полный список марок затрудняются.
Вот такие существовали производства.

В списке ТВ нет марки Балтика. итд.


:lol:

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 12:03]
Профайл

* alex_60
Другой эпохи крутится диск...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
ВЭФ


тронул за живое. радиоприемник переносной.
голос америки, bbc русская служба.
похоже я я его тоже..предал. там было батареек круглых четыре вроде.
а они текли.. и я.. сделал то что сделал.
блин, прийду домой пошарю, может нет .
пластинки винил то лежат море.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 199
Пользователей: 2
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх