Серый волк Другой эпохи крутится диск... #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10204

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:59 список марок радиотехники времен СССР (не полный. Романтик не попал например, Романтика это совсем другое)

Астра,

Вега,

Ода,

Амфитон,

Радиотехника,

Корвет,

Каравелла,

Бриг,

Барк,

Лорта,

Кумир,

Пульсар,

Феникс,

Эстония,

Электрон,

Прибой,

Орфей,

Сириус,

Романтика,

Электроника,

Кливер,

Нота,

Комета,

Илеть,

Идель,

Союз,

Олимп,

Рапри,

Ростов,

Орбита,

Яуза.



марки телевизоров (в семидесятых и восьмидесятых конечно унифицированные и почти одинаковые внутри, но выпускаемые разным заводами) Но тем не менее большинство ТВ было с диагональю 61 см, что даже в самых развитых государствах считалось только для богатых. Многие не могли себе позволить большой ТВ. Каждый шестой телевизор из СССР шел на экспорт и так как делался из совсем простых массовых деталей, то приносил огромный доход стране.

Темп, Каскад, Старт, Алмаз, КВН, ВЭЛС, Дружба, Знамя, Юность, Адмирал, Авангард, Аврора, Нева, Лотос, Вальс, Воронеж, Волна, Пионер, Радий, Аэлита, Москвич, Рекорд, Рубин, Харьков, Вечер, Электроника, Электрон, Ровесник, Заря, Горизонт, Рассвет, Звезда, Березка, Весна, Свет, Фотон, Радуга, Чайка, Квант, Ладога, Ленинград, Салют, Сапфир, Сигнал, Нева, Мир, Янтарь, Зенит, Садко, Изумруд, Алтай, Гранит.



Можно попробовать найти свои старые марки из детства или вписать недостающие.

Я например не вижу УРАЛ и ВЭФ, Ишим 003, хотя у нас они были дома.

Морион один из лучших кассетников, правда уже поздний.

Вильма отсутствует в списках одна из хороших дек.

Сейчас даже составить полный список марок затрудняются.

Вот такие существовали производства.



В списке ТВ нет марки Балтика. итд.









[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 12:03]