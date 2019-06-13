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§ NG.kz
Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее министром образования и науки была Куляш Шамшидинова. Она работала на этом посту с февраля 2019 года. Указом Главы государства она была освобождена от должности министра 13 июня.
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* alex_60
Re: Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все, опять реформы.
может хоть русский не запретит. в школах.
а может и запретит.
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§ kostyk777
Re: Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 13.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять кровати двигать начали.
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* Сыкымы
Re: Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.06.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Токаев сказал,непосредственный начальник коррупционера - должен сам уходить...

Ну вот, дождались...
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* alex_60
Re: Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///нституте актуального образования "Болашак"//

так их же вроде сейчас в тюряги садят.
одну красивую вот недели три назад.
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