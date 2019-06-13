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peshexod
Уже не депутат и почти не партиец - почему предприниматель Александр Дудин освободил место в маслихате Костаная
Политэкономика 8-)
13.06.19 13:26
maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod: В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым. Отсюда и блокировки без обяснений ;-)
13.06.19 13:23
maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Сейчас заклюют если увидят. Пофиг. Нравились :lol:
13.06.19 13:21
maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Там в маяках мотор огромный от сети 127 или 220v, с конденсатором для второй обмотки. зачем им РЧВ? На слух до последнего казалось, что "тянет", всегда хотелось подстроить.
13.06.19 13:19
peshexod
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf: На западе так не считают. Возможно поэтому латиница, француз под запретом, финский опыт в образовании, отставка и так далее. В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть...
13.06.19 13:19
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Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки

13 июня 2019, 12:45 |  Государство

Асхат Аймагамбетов назначен министром образования и науки. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.

Фото primeminister.kz

"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото primeminister.kz

Ранее министром образования и науки была Куляш Шамшидинова. Она работала на этом посту с февраля 2019 года. Указом Главы государства она была освобождена от должности министра 13 июня.

С января 2019 года Асхат Аймагамбетов работал заместителем акима Карагандинской области. До этого он был вице-министром образования и науки. 

Асхат Аймагамбетов родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области. Учился в КарГУ имени Букетова и институте актуального образования "Болашак". В разное время руководил управлением образования и был заместителем акима Карагандинской области.

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§ alex_60
Re: Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все, опять реформы.
может хоть русский не запретит. в школах.
а может и запретит.
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