Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
Асхат Аймагамбетов назначен министром образования и науки. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.
Фото primeminister.kz
"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.
Фото primeminister.kz
Ранее министром образования и науки была Куляш Шамшидинова. Она работала на этом посту с февраля 2019 года. Указом Главы государства она была освобождена от должности министра 13 июня.
С января 2019 года Асхат Аймагамбетов работал заместителем акима Карагандинской области. До этого он был вице-министром образования и науки.
Асхат Аймагамбетов родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области. Учился в КарГУ имени Букетова и институте актуального образования "Болашак". В разное время руководил управлением образования и был заместителем акима Карагандинской области.
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Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod: В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым. Отсюда и блокировки без обяснений ;-)
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Сейчас заклюют если увидят. Пофиг. Нравились :lol:
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Там в маяках мотор огромный от сети 127 или 220v, с конденсатором для второй обмотки. зачем им РЧВ? На слух до последнего казалось, что "тянет", всегда хотелось подстроить.
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf: На западе так не считают. Возможно поэтому латиница, француз под запретом, финский опыт в образовании, отставка и так далее. В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть...