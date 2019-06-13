Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки

Асхат Аймагамбетов назначен министром образования и науки. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.

Фото primeminister.kz

"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото primeminister.kz

Ранее министром образования и науки была Куляш Шамшидинова. Она работала на этом посту с февраля 2019 года. Указом Главы государства она была освобождена от должности министра 13 июня.

С января 2019 года Асхат Аймагамбетов работал заместителем акима Карагандинской области. До этого он был вице-министром образования и науки.

Асхат Аймагамбетов родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области. Учился в КарГУ имени Букетова и институте актуального образования "Болашак". В разное время руководил управлением образования и был заместителем акима Карагандинской области.

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