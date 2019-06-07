Вице-министр образования и науки Эльмиру Суханбердиеву подозревают в получении взятки и злоупотреблении полномочиями

Вице-министра образования также подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, передает Informburo.kz.

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В Нацбюро по противодействию коррупции рассказали, в чём подозревают вице-министра образования и науки Эльмиру Суханбердиеву.

"Национальным бюро начато досудебное расследование в отношении вице-министра образования науки по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, незаконного участия в предпринимательской деятельности", – сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.

На вопрос журналистов о том, не связано ли дело Суханбердиевой с арестом руководителя Национального центра тестирования, Жанна Бастарова ответила отрицательно.

"У Нацбюро нет данных, что эти два дела взаимосвязаны", – сказала она.

5 июня специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой сроком на два месяца, то есть до 2 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что Нацбюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении Эльмиры Суханбердиевой.

Эльмира Суханбердиева занимала пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года и по август 2017 года. В сентябре 2018 года она вновь была назначена на эту должность.