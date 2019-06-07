Форум
olegggon
Ошибки на указателях. Новый город на карте
Капец, кто пишет эти указатели? Каждый день новый косячный 🤪. Ведь их изготавливают какие то фирмы, в них работают реальные люди. Неужели нельзя найти их и отобрать лицензии и не подпускать...
07.06.19 11:56
drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Пока доехал до КОстаная, содержимое фуры уменьшилось наверное наполовину. В наше время эти фуры называли- "Поливальщики"... :lol: :-o
07.06.19 11:56
drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Что тут непонятного? Регион фуры 13. ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты. А он им - не остановился... Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
07.06.19 11:53
drakon
Ждем когда фонарь на голову рухнет
dandiv: какие еще денежные средства на демонтаж? Парочку - мильёнов... :lol: :oops:
07.06.19 11:16
dandiv
Ждем когда фонарь на голову рухнет
Т.е. обследовали с земли взглядом? Или на подъемнике поднимались? Если на подъемнике, то демонтировать то максимум 5 минут... какие еще денежные средства на демонтаж?
07.06.19 11:11
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Вице-министр образования и науки Эльмиру Суханбердиеву подозревают в получении взятки и злоупотреблении полномочиями

7 июня 2019, 08:45 |  Криминал

Вице-министра образования также подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

В Нацбюро по противодействию коррупции рассказали, в чём подозревают вице-министра образования и науки Эльмиру Суханбердиеву.

"Национальным бюро начато досудебное расследование в отношении вице-министра образования науки по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, незаконного участия в предпринимательской деятельности", – сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.

На вопрос журналистов о том, не связано ли дело Суханбердиевой с арестом руководителя Национального центра тестирования, Жанна Бастарова ответила отрицательно.

"У Нацбюро нет данных, что эти два дела взаимосвязаны", – сказала она.

5 июня специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой сроком на два месяца, то есть до 2 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что Нацбюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении Эльмиры Суханбердиевой.

Эльмира Суханбердиева занимала пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года и по август 2017 года. В сентябре 2018 года она вновь была назначена на эту должность.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.06.19 11:17 Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
07.06.19 10:13 Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
06.06.19 17:18 Главному врачу костанайского онкодиспансера и его заместителю назначили реальные сроки наказания в колонии-поселении
06.06.19 16:19 Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
06.06.19 15:47 Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
06.06.19 15:35 Сборы денег с родителей на ремонт школ и детских садов незаконны - АДГСПК РК
06.06.19 14:25 Новые слуховые аппараты установили участнику проекта «Нужные деньги» Славе Затворному
06.06.19 13:17 Юрист: Детей можно не отдавать в школу в 6 лет
06.06.19 12:51 В микрорайоне Юбилейный подачу горячей воды отложили на неопределенный срок
06.06.19 11:54 Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 221
Пользователей: 1
Всего: 222

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх