Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Мера пресечения в виде ареста продлится до 2 августа. В суде не сообщили, в чём подозревают вице-министра, передает Informburo.kz.

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Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой, сообщили в пресс-службе столичного суда.

Арест санкционирован 5 июня сроком на два месяца, то есть по 2 августа 2019 года. В пресс-службе не сообщили, в чём конкретно подозревают чиновницу, сославшись на то, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

5 июня сообщалось, что Нацбюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой.

Эльмира Суханбердиева занимала пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года и по август 2017 года. В сентябре 2018 года она вновь была назначена на эту должность.

В августе 2017 года Эльмира Суханбердиева получила стипендию по программе "Болашак". У неё было приглашение от университета Беркли. Прежний министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил тогда, что от руководящего состава требуют зарубежное образование и знание английского языка.