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Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

6 июня 2019, 11:54 |  Криминал

Мера пресечения в виде ареста продлится до 2 августа. В суде не сообщили, в чём подозревают вице-министра, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой, сообщили в пресс-службе столичного суда.

Арест санкционирован 5 июня сроком на два месяца, то есть по 2 августа 2019 года. В пресс-службе не сообщили, в чём конкретно подозревают чиновницу, сославшись на то, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

5 июня сообщалось, что Нацбюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой.

Эльмира Суханбердиева занимала пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года и по август 2017 года. В сентябре 2018 года она вновь была назначена на эту должность.

В августе 2017 года Эльмира Суханбердиева получила стипендию по программе "Болашак". У неё было приглашение от университета Беркли. Прежний министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил тогда, что от руководящего состава требуют зарубежное образование и знание английского языка.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Арестована вице-министр образования и науки Эльмира...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо бы список за день сразу.
в конце дня.
пять министров, семь замов, десять зав отделом...
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* alex_60
Re: Арестована вице-министр образования и науки Эльмира...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3540
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Эльмира Суханбердиева получила стипендию по программе "Болашак".//

ясно теперь чему ТАМ болошаковцев учат.
вот один из них к примеру.
бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев.
в тюряги сейчас сидит. 500 миллионов или миллиардов украл.
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