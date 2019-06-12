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Dron:
Делайте скважину. Вы от них ничего не добьётесь. Давление может и поднимут но потечет повторюсь жижа бурого цвета.
Какую скважину в свинарнике, где грунтовые пропитаны как сортир с бомжами?
Сколько там сортиров - дырок в округе, дырявых канализаций и барыжных цехов сливающих всё в землю и закапывающих?
Кто исследовал горизонты? Цитата:
Dron:
Вы от них ничего не добьётесь.
Да им давно место в тюрьме.
Был единственный вариант объединить город и закольцевать водоснабжение.
В этом случае профи всегда приведут плюсы, разные по социальному статусу райноы - разные пики.
Давление с двух сторон равномерное, при ремонте выключен только короткий сектор а не вся иерархия ветки. Конечно вся динамика сети должна быть тщательно высчитана, и не теми у которых мОнометр головного мозка.
Но дичающим бесполезно. У них мОнометр.
[Исправлено: Серый волк, 12.06.2019 - 23:07]