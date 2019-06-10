Цитата: Vital:

Да не помогают лекарства. Это всемирный обман. Скушав таблетку и все, здоровый, скушал таблетку и мышцы выросли ночью во сне. Это обман. А теперь идти терапевту за рецептом.

скажем так, есть лекарства, которые не помогают, с этим глупо спорить. Ну и уверен что есть такие таблетки которые скушаешь и мышцы действительно вырастут. Только от таких лекарств побочек стока, что потом уже будет не до мышц))