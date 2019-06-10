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≡ Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители фармацевтической отрасли назвали проблемы, с которыми столкнутся пациенты из-за поправок в сфере продажи лекарственных средств. Теперь, чтобы купить обезболивающее или средство от аллергии, им придется брать рецепт у врача.
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§ Butch
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Butch


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Сообщений: 28
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.06.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле, отойдя от шутливого настроя, я полагаю данные ограничения призваны решить проблему нехватки средств на более высокую оплату труда неспециализированному персоналу от медицины. За что терапевт мог взимать со страждущего? За справку что он куда-то там годен? В красную армию например, или в обратную сторону? Потому как в основном препоны возникают всё-таки у узких специалистов. Теперь же поле для деятельности будет более чем обширным...и тут я подумал, а вдруг проблема глубже. Ведь это решает и гипотетическую проблему нехватки терапевтов 8-)
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§ Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Вы дома тоже таким языком разговариваете с детьми, с женой, с тёщей?)))
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§ Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 15:57
Комментарий удален модератором.
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§ Butch
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.06.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Мой друг, то, как я разговариваю дома не пропустит ни один модератор в мире. Возможно даже что подобные посты это способ научиться разговаривать без мата. Безусловно это более сухой в эмоциональном плане текст, нежели прямая непосредственная речь, но, при всей нелюбви к контактам с окружающими мне приходится это делать и нужно где-то тренироваться ;-) Плюс к тому, возможно кто-то и улыбнётся прочитав текст, что само по-себе уже прекрасно.
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§ Маркс
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.06.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
На самом деле, отойдя от шутливого настроя, я полагаю данные ограничения призваны решить проблему нехватки средств на более высокую оплату труда неспециализированному персоналу от медицины.

Ну если теперь неспециализированный персонал будет выписывать рецепты, то это действительно решает все проблемы медицины. Но получается, что решение проблем медицины создает проблемы здоровью населения, а это как-то нелогично и противоречиво.
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§ Сергей_я
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2729
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.06.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, это ты ещё не знаешь, что значит "нет чистого воздуха".

знаю, я про то, что воздух везде загрязненный разной мере. У нас не самый худший вариант, но до горного чистого воздуха нам так же далеко как то честных выборов :lol:
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§ Сергей_я
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2729
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.06.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да не помогают лекарства. Это всемирный обман. Скушав таблетку и все, здоровый, скушал таблетку и мышцы выросли ночью во сне. Это обман. А теперь идти терапевту за рецептом.

скажем так, есть лекарства, которые не помогают, с этим глупо спорить. Ну и уверен что есть такие таблетки которые скушаешь и мышцы действительно вырастут. Только от таких лекарств побочек стока, что потом уже будет не до мышц))
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§ Butch
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.06.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ну если теперь неспециализированный персонал будет выписывать рецепты, то это действительно решает все проблемы медицины. Но получается, что решение проблем медицины создает проблемы здоровью населения, а это как-то нелогично и противоречиво.

Нелогично и противоречиво в условиях действия принципов здравого смысла. Но тот же самый смысл подскажет нам что среди прочего и поликлиники должны быть устроены удобным клиенту способом, а не по принципу далёкой советской торговли - получения в нагрузку к имеющемуся заболеванию, пары ненужных дополнительных. И коль скоро не ищется здравость в поликлиниках, не будем же предвзятыми.
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§ лимон
Re: Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.06.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. разболелся зуб или голова нужно теперь бежать за рецептом в очередь к терапевту? :-x
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