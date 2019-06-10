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Маркс:
Ну если теперь неспециализированный персонал будет выписывать рецепты, то это действительно решает все проблемы медицины. Но получается, что решение проблем медицины создает проблемы здоровью населения, а это как-то нелогично и противоречиво.
Нелогично и противоречиво в условиях действия принципов здравого смысла. Но тот же самый смысл подскажет нам что среди прочего и поликлиники должны быть устроены удобным клиенту способом, а не по принципу далёкой советской торговли - получения в нагрузку к имеющемуся заболеванию, пары ненужных дополнительных. И коль скоро не ищется здравость в поликлиниках, не будем же предвзятыми.