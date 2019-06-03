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≡ Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане группу многодетных, требующих с утра понедельника, 3 июня, встречи с руководством страны, на площади у здания парламента окружила полиция. Женщины (некоторые из них пришли с детьми), будучи заблокированы полицией, проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку.
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§ Сыкымы
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но для этого тоже нужно сначала условия создать (

Тогда зачем рожать, если условий - нет? Чтобы их (условия) побыстрее создали?
Цитата:
elektron:
будете кормить чужих детей.

Сами говорите, оралманы - и те разбегаются, а уж чужих кормить - это нам ещё долго не грозит...
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§ elektron
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
оралманы - и те разбегаются, а уж чужих кормить - это нам ещё долго не грозит.

Ну так я про то и говорю. Опять какую программу переселения придумают. За чей счёт?
А в итоге всё вернётся на круги своя... 8-)
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