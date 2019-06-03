Цитата: elektron:

Но для этого тоже нужно сначала условия создать (

Тогда зачем рожать, если условий - нет? Чтобы их (условия) побыстрее создали?

Цитата: elektron:

будете кормить чужих детей.

Сами говорите, оралманы - и те разбегаются, а уж чужих кормить - это нам ещё долго не грозит...