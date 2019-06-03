Форум
Сабыр
Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
А Бек что там делает?
03.06.19 19:44
drakon
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Чёт побоялись сегодня, женщин с детьми, в автобусы - пихать... :lol: :oops: :-o
03.06.19 19:19
Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Такая хрень у нас не пользуется спросом. За сохним на ровном месте Барбару точно не увезешь. На острава. Я тебе реально предложил ващето. Ну ладно. Давай тогда. Так. Прозондируй ауди...
03.06.19 18:25
Victor Yang
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Сергей_я: ну наверно потому что там у них не молоко,а молочный продукт. Нет. Это потому что используется технология ультрапастеризации.
03.06.19 18:14
Vital
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Хех. Я 20 лет назад сухое молоко тизаскал в актау. Я щегол был тогда ещё. Они там мутили молоко.из рудного. Потом тема затухла. А земля круглая. Иду по центру а она. Пугачева. Не певица. Зам. Стоит...
03.06.19 18:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция

3 июня 2019, 17:10 |  Происшествия

В Нур-Султане группу многодетных, требующих с утра понедельника, 3 июня, встречи с руководством страны, на площади у здания парламента окружила полиция, передает Радио Азаттык. Полиция взяла протестующих в плотное кольцо после того, как те заявили, что намерены вновь направиться к зданию администрации президента страны, чтобы и далее требовать встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым накануне намеченных на 9 июня досрочных президентских выборов.

Женщины (некоторые из них пришли с детьми), будучи заблокированы полицией, проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку. Женщины требуют, чтобы на их социальные и жилищные проблемы обратили внимание первый президент Нурсултан Назарбаев и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Женщины поют государственный гимн и патриотические песни.

Одной из протестующих понадобилась неотложная медицинская помощь после того, как она пожаловалась на самочувствие. На импровизированных носилках женщину понесли к скорой медики и несколько сотрудников спецподразделения полиции.

Еще одну группу матерей около десятка полицейских заблокировали на подходе к площади перед Акордой. Желающих приблизиться к демонстрантам гражданских активистов также не подпускает полиция, ссылаясь на некий приказ.

Находящийся на месте министр труда и социальной защиты Казахстана Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов, действия полиции ранее объяснил необходимостью обеспечить правопорядок.

Вышедшие к собравшимся ранее в понедельник министр Бердибек Сапарбаев и вице-премьер Гульшара Абдыкаликова предложили перенести обсуждение в административное здание «для рассмотрения вопросов в частном порядке». Однако женщины отказались, сославшись на то, что предыдущие встречи с представителями акимата и министерства не дали результатов, и настаивают на встрече с президентом и премьером.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.06.19 16:49 Холодную воду на один день отключат в некоторых домах Костаная
03.06.19 16:26 Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
03.06.19 16:18 Похолодание и дожди принесёт циклон - погода в Костанае и области на начало недели
03.06.19 15:21 Плати и скачи! Открытие скакового сезона 2019 года прошло в Костанайском районе
03.06.19 14:11 Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
03.06.19 14:03 Мобильно-городские номера телефонов получили полицейские Костанайской области
03.06.19 13:08 Серию ЧП вокруг центра защиты прав потребителей Рудного и арест Николая Гиньятова прокомментировали в ДП Костанайской области
03.06.19 12:45 К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков присоединились полицейские
03.06.19 12:17 Пропавшего в Нур-Султане мальчика нашли в Костанайской области
03.06.19 12:09 За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт Целинпроект» в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох тыыы. Сколько полиции... :lol: :oops: :-P
Профайл

§ oraz
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 03.06.19 - 18:12
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ drakon
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт побоялись сегодня, женщин с детьми,
в автобусы - пихать... :lol: :oops: :-o
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 1
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх