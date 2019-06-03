Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
В Нур-Султане группу многодетных, требующих с утра понедельника, 3 июня, встречи с руководством страны, на площади у здания парламента окружила полиция, передает Радио Азаттык. Полиция взяла протестующих в плотное кольцо после того, как те заявили, что намерены вновь направиться к зданию администрации президента страны, чтобы и далее требовать встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым накануне намеченных на 9 июня досрочных президентских выборов.
Женщины (некоторые из них пришли с детьми), будучи заблокированы полицией, проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку. Женщины требуют, чтобы на их социальные и жилищные проблемы обратили внимание первый президент Нурсултан Назарбаев и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Женщины поют государственный гимн и патриотические песни.
Одной из протестующих понадобилась неотложная медицинская помощь после того, как она пожаловалась на самочувствие. На импровизированных носилках женщину понесли к скорой медики и несколько сотрудников спецподразделения полиции.
Еще одну группу матерей около десятка полицейских заблокировали на подходе к площади перед Акордой. Желающих приблизиться к демонстрантам гражданских активистов также не подпускает полиция, ссылаясь на некий приказ.
Находящийся на месте министр труда и социальной защиты Казахстана Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов, действия полиции ранее объяснил необходимостью обеспечить правопорядок.
Вышедшие к собравшимся ранее в понедельник министр Бердибек Сапарбаев и вице-премьер Гульшара Абдыкаликова предложили перенести обсуждение в административное здание «для рассмотрения вопросов в частном порядке». Однако женщины отказались, сославшись на то, что предыдущие встречи с представителями акимата и министерства не дали результатов, и настаивают на встрече с президентом и премьером.
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А Бек что там делает?
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Чёт побоялись сегодня, женщин с детьми, в автобусы - пихать... :lol: :oops: :-o
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