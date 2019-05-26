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≡ Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он напомнил, что обслуживают миллионный Шымкент всего 700 госслужащих, которым приходится несладко из-за серьезной нагрузки. А потому тут же предложил примерить на себя нелегкую долю акиматовского работника любого желающего.
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§ drakon
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16374
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А что уже в своей стране не можешь устроиться?

Я лёгких путей - не ищу!
Я хочу работать там,где -
тяжело и трудно... :lol: :oops:
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§ pro100tak
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.05.19 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Заместитель акима Карагандинской области порезался ножом"

ну это наше все. Нет уже новости на эту тему на тенгри. Не так она уже изложена и не так интерпретируется, что ли? Да что же это такое? Давайте будем со всех чинуш сдувать пылинки. Как это достало... Да чтобы был хоть какой-то интерес к нынешней власти в преддверии выборов надо же хоть каких-то чудиков отдавать на заклание массам...
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