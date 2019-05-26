pro100tak Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 325

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:56 Цитата: pro100tak:

Заместитель акима Карагандинской области порезался ножом"

ну это наше все. Нет уже новости на эту тему на тенгри. Не так она уже изложена и не так интерпретируется, что ли? Да что же это такое? Давайте будем со всех чинуш сдувать пылинки. Как это достало... Да чтобы был хоть какой-то интерес к нынешней власти в преддверии выборов надо же хоть каких-то чудиков отдавать на заклание массам...