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Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях

vera.kz

26 мая 2019, 12:02 |  Государство

Выступая на первой сессии городской Ассамблеи народа Казахстана, аким Шымкента и по совместительству председатель Ассамблеи Габидулла Абдрахимов, перечисляя экономические и культурные достижения мегаполиса, вдруг обиделся, сообщает vera.kz.

 

Обиделся, оказалось за своих подчиненных сотрудников акиматов, мол, почем зря комментаторы в соцсетях ругают госслужащих, обидно это. И напомнил, что обслуживают миллионный Шымкент всего, по его словам, 700 госслужащих, которым приходится несладко из-за серьезной нагрузки. А потому тут же предложил примерить на себя нелегкую долю акиматовского работника любого желающего.

«Крохоборы сидят, на работе не работают, нас не обслуживают»,- так говорят. Мне хочется им сказать, давайте я вас устрою на работу в акимат, вам дам компьютер, рабочее место, обслужи, пожалуйста!  Когда придут многодетные матери с шумом, вот один день посмотрите, каково это. Да что там один день, хотя бы один час поработайте, тогда поймете, как это быть  госслужащим. Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь,  давайте уважать госслужащих!»- призвал в конце пламенного спича аким мегаполиса.

Стоит отметить, что задание президента открыть личные страницы в соцсетях и сразу реагировать на критику и жалобы жителей, власти Шымкента выполнили немедленно. Правда, появились чиновники за редким исключением только в Instagram.

В целом выступление Абдрахимова сводилось к новому лозунгу, на этот раз он не предлагал повторить путь Лондона или Сингапура, а предложил превратить Шымкент в глобальный интернациональный город
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* drakon
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
drakon


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Сообщений: 16356
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я согласен, устроиться в любой - Акимат... :lol:
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