Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях

Выступая на первой сессии городской Ассамблеи народа Казахстана, аким Шымкента и по совместительству председатель Ассамблеи Габидулла Абдрахимов, перечисляя экономические и культурные достижения мегаполиса, вдруг обиделся, сообщает vera.kz.

Обиделся, оказалось за своих подчиненных сотрудников акиматов, мол, почем зря комментаторы в соцсетях ругают госслужащих, обидно это. И напомнил, что обслуживают миллионный Шымкент всего, по его словам, 700 госслужащих, которым приходится несладко из-за серьезной нагрузки. А потому тут же предложил примерить на себя нелегкую долю акиматовского работника любого желающего.

«Крохоборы сидят, на работе не работают, нас не обслуживают»,- так говорят. Мне хочется им сказать, давайте я вас устрою на работу в акимат, вам дам компьютер, рабочее место, обслужи, пожалуйста! Когда придут многодетные матери с шумом, вот один день посмотрите, каково это. Да что там один день, хотя бы один час поработайте, тогда поймете, как это быть госслужащим. Любой наш сотрудник он тоже чей-то отец, чья-то мать, чей-то сын или дочь, давайте уважать госслужащих!»- призвал в конце пламенного спича аким мегаполиса.

Стоит отметить, что задание президента открыть личные страницы в соцсетях и сразу реагировать на критику и жалобы жителей, власти Шымкента выполнили немедленно. Правда, появились чиновники за редким исключением только в Instagram.

В целом выступление Абдрахимова сводилось к новому лозунгу, на этот раз он не предлагал повторить путь Лондона или Сингапура, а предложил превратить Шымкент в глобальный интернациональный город