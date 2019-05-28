pro100tak "С полным описанием вакханалии" - председатель ЦЗПП Рудного о серии ЧП с этим общественным объединением #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 323

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:36 м-да. Крутое колесо, стоимостью почти на полдиснейленда в Норвегии или Бельгии. Там следят и отслеживают, куда, сколько и зачем тратится. Мы все в свое время в НГ возмущались, типа, нах Рудному такое колесо, в то время, когда закрываются школы и дети по 5 км ходят пешком. Слышал такое, что когда один чел, любящий все что связано с разными сложениями, умножениями, делениями, вычитаниями, говорит, я за этим проектом, то проект встает из чертежей. В это я не верю, но НАХ Рудному такое колесо?