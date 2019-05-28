"С полным описанием вакханалии" - председатель ЦЗПП Рудного о серии ЧП с этим общественным объединением
Георгий ГОВОРОВ
Председатель ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николай ГИНЬЯТОВ категорически не согласен с выводами экспертов ДЧС о причине пожара в квартире 55 дома № 96 по ул. 50 лет Октября (по этому адресу зарегистрирован ЦЗПП).
Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС Костанайской области, пожар произошел в ночь с 18-го на 19 мая, в 04.20. Локализовали огонь в 04.43, ликвидировали в 04.53.
- В пятиэтажном доме, на 2-м этаже, горела кровать, домашние вещи, кондиционер, полностью повреждены натяжные потолки. Эвакуировано 25 человек, из них 4 детей, - пояснили в ведомстве. - Девять человек специализированного отряда № 1 Рудного проверили место пожара. По заключению экспертизы, причиной пожара послужило короткое замыкание медного электрического провода кондиционера.
Еще до появления официального комментария, 19 мая, Николай Гиньятов на страничке ЦЗПП в соцсети «Одноклассники» предположил, что дело по факту пожара переведут в некриминальную плоскость и «спустят его на тормозах». 24 мая он опубликовал на странице еще один комментарий:
- В квартире электропроводка новая, недавно только заменена, а сама же квартира отключена от электроснабжени. Это как так может произойти "короткое замыкание" при отсутствии подачи самой электроэнергии в квартиру? Помимо этого, все электроприборы были вытащены из розеток! Включая и этот кондиционер. В самой квартире никто не появляется с прошлого года. И тем же самым кондиционером также никто не пользовался. Что могло замкнуть-то?
В подтверждение своих слов Гиньятов привел показания счётчика электроэнергии. На сайте ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания» значится, что 29 апреля прибор учёта в квартире правозащитника зафиксировал показатель 9175 кВт. На фотграфии счётчика, которое сделано соседями после пожара, то есть через 3 недели, цифра не изменилась.
Гиньятов разместил фото постановления начальника следственного отдела полиции Рудного, в котором сразу трем следователям поручено провести досудебное расследование. Причем по факту пожара было возбуждено уголовное дело именно по п. 1 ч. 2 ст. 202 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Каким образом к этой формулировке относится короткое замыкание?
"НГ" попросила руководство ДЧС прокомментировать, каким образом произошло короткое замыкание, если электричества не было. Но в ведомстве предложили составить официальный запрос, что мы и сделали.
На этом происшествия с имуществом ЦЗЗП Рудного не закончились. По другому адресу, который, по всей видимости, тоже принадлежит общественному объединению, 22 мая провели обыск и изъяли все уставные и учредительные документы, печати и штампы общественного объединения, а также все заявления и обращения граждан, которые адресовались в организацию. Как утверждает Гиньятов, сделано это было без постановления следственного судьи.
- Что за откровенный произвол происходит в городе Рудном? Это что? Такое отношение со стороны государства или преступная деятельность каких-либо криминальных коррумпированных сотрудников правоохранительных органов? - спрашивает общественник. - В настоящее время, видимо, мне ничего не остаётся кроме того, как записать и разместить в сети интернет прямое видео обращение к главе государства Токаеву и елбасы Назарбаеву с полным описанием этой всей вакханалии, происходящей в городе Рудном, с просьбой направить в конце концов оперативно-следственную группу из состава МВД, КНБ и Генпрокуратуры.
Все эти проишествия произошли после того, как центр защиты прав потребителей обратился с иском в суд с просьбой остановить и демонтировать в Рудном аттракцион «Колесо обозрения», которое было запущено в Рудном 1 мая, а уже через 2 недели сломалось. Стоимость этого объекта 334 млн тенге. Однако Гиньятов опровергает возможную связь между пожаром, обыском и этим иском.
Фото со страницы ЦЗПП в "Одноклассниках"
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