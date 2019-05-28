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§ NG.kz
Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой труда Казахстана Сайран БУКАНОВ поделился воспоминаниями о Камшат Доненбаевой: в засушливом 1984 году она возила на тракторе солому - одна женщина среди девяти мужчин. Расстояние между поселками - 500 км. Трудилась самоотверженно.
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§ pro100tak
Re: Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.05.19 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она, маркум, великая Камшат-апа, (наша пламень и знамя) еще при жизни заслужила памятник. Как поздно мы чествуем своих истинных героев...
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