Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае

Торжественная церемония открытия памятника состоялась сегодня, 27 мая, во дворе нового Дворца молодёжи. В ней приняли участие аким Костаная Кайрат Ахметов и глава области Архимед Мухамбетов.

- Не прошло и полтора года, а в честь мамы названы улица и колледж, - сказал сын Камшат Даненбаевой Сырым ДОНЕНБАЕВ. - На проспекте Абая на стене дома висит её портрет, издательский дом выпустил книгу, в которой рассказывается о ней. Спасибо всем большое!

Герой труда Казахстана Сайран БУКАНОВ поделился воспоминаниями о Камшат Доненбаевой: в засушливом 1984 году она возила на тракторе солому - одна женщина среди девяти мужчин. Расстояние между поселками - 500 км. Трудилась самоотверженно. В 90-х ей предлагали должность председателя сельского совета, но Камшат отказалась - должности её мало интересовали.

- Хочу поблагодарить акима Костанайской области за помощь в создании этого памятника. Я знаю нашу бюрократию, нашу волокиту, - подчеркнул Буканов. - Процесс переименования (улицы в Костанае - "НГ") мог бы растянуться на несколько лет. Этот памятник - личная заслуга Архимеда Бегежановича. Хочу сказать спасибо от жителей нашего хозяйства - бывшего совхоза "Харьковский".

В конце церемонии к памятнику возложили цветы.

Справка "НГ":

Камшат Байгазиновна Доненбаева (15 сентября 1943 - 9 ноября 2017) - трактористка, Заслуженный наставник молодёжи Казахской ССР, Герой Социалистического Труда. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974—1989) от Казахской ССР, заместитель председателя Совета Национальностей, член Президиума Верховного Совета СССР. Член КПСС с 1973 года, делегат XXV и XXVI съезда КПСС. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1981—1986).

Родилась в селе Ленинское Ленинского района Кустанайской области.

Начала работать в 1957 году на Демьяновском элеваторе, с 1961 года - трактористка совхоза «Харьковский» Боровского района Кустанайской области. В том же она окончила механизаторские курсы и пришла работать во вновь организованный совхоз «Харьковский». Ей доверили колёсный трактор «Беларусь», на котором уже через год она выработала 1018 гектаров пахоты вместо 720 плановых, ежегодно выполняя сменные нормы на 150-200 процентов. Она была награждена орденом Ленина, избрана депутатом областного Совета народных депутатов, членом Боровского районного комитета Компартии Казахстана.

В 1972 году она стала победителем на областном соревновании пахарей, на республиканском конкурсе заняла третье место, а на всесоюзном в Зернограде Ростовской области - призовое. В 1973 году К. Доненбаева выработала 3000 гектаров мягкой пахоты.

За выдающиеся успехи в труде и досрочное выполнение заданий девятой пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года Доненбаевой Камшат Байгазиновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

В 2002 году совершила хадж в Мекку

Источник: Википедия.