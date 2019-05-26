Цитата: Vital:

У меня зарплата падает на карту.

Не понимаю этих понтов. Зайти в магаз и размахивать картой, на которой три копейки и все равно купить ничего невозможно, но главное же не купить, а с пафосом произнести: "У меня зарплата падает на карту". При этом скромно умолчать, что падала она в последний раз еще до революции 1917 года.



Конечно, бить понты с картой гораздо удобнее, можно заливать баки сколь угодно, все равно никому не видно, есть там хоть что-то или это уже давно обычный кусок пластика. Это раньше мерялись толщиной прессов и кошельков. Типа: "Убери свой чемодан!" А в ответ: "Это не чемодан, это кошелек!"



И самое главное, что почему-то у этих понторезов никогда не бывает налички. Такие типа полностью цифровые, кэша ноль, подать нищему нечего, разве только если у того с собой POS-терминал. Ну вы же карточку где-то носите, в какой-то прорези, положите рядом с ней десятку, много места не займет, зато будете чувствовать себя людьми, а не функциями.