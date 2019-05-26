Николай ВОРОНИН: Нелепая страна

"У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых"

Бывший президент Нурсултан Назарбаев 20 мая встретился с председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса Гульжан Карагусовой. В ходе встречи были обсуждены вопросы законотворческой работы в сфере бюджетного планирования и налоговой политики.

Такие нелепости могут быть только у нас. Получается, что человек, руководивший страной 30 лет подряд, не смог правильно выстроить и бюджетную, и налоговую политику?

В результате бюджетной политики мы практически строили замки на песке, в сто раз уронили тенге. Налоговая политика поставлена на службу капиталу. Не зря у нас приближенные к власти нажили огромные состояния. Нам не объясняли, куда ухались денежки, взятые у народа посредством всяческих налогов.

Такое ощущение, что у нас во всей стране слепых, кривых, близоруких, дальнозорких оказался всего один зрячий. Но какой глаз видит самого себя? "Я еще не встречал человека, который осудил бы себя сам", - говорил Конфуций.

Смотря наверх, на низах творят такие же нелепости. Взять хотя бы колесо обозрения в Рудном. Зачем маленькому городу огромное колесо за 334 млн тенге?

Или общедомовые счетчики тепла. Как чиновники лезли из кожи, доказывая их необходимость. Оказалось ерунда. Теперь надо еще дополнительно ставить какую-то автоматику.

Из этой же серии и кассовые аппараты с функцией передачи данных, POS-терминалы, валидаторы в автобусах. Не мне судить об их пользе или бесполезности. Но меня не покидает сомнение, что производители и поставщики этих аппаратов где-то кому-то хорошо заплатили. Те дали команду и исполнители начали все это внедрять.

То, что по команде мы делаем всякие безумства, хорошо показало присвоение имени "Нурсултан". Стоило получить команду, и в Костанае побежали срывать таблички по проспекту Абая.

В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых. Еще греческие философы утверждали, что хороший, честный человек стоит выше оскорблений. Хорошо сказал имератор Тиберий: "Если кто неладно обо мне отзовется, я постараюсь разъяснить ему все мои слова и дела". Вот и нашим чиновникам так бы поступать, а не бежать в суд по каждой мелочи.

Одним словом - нелепая страна.