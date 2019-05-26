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Николай ВОРОНИН: Нелепая страна

"У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых"
26 мая 2019, 09:59 |  Мнения

Бывший президент Нурсултан Назарбаев 20 мая встретился с председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса Гульжан Карагусовой. В ходе встречи были обсуждены вопросы законотворческой работы в сфере бюджетного планирования и налоговой политики.

Такие нелепости могут быть только у нас. Получается, что человек, руководивший страной 30 лет подряд, не смог правильно выстроить и бюджетную, и налоговую политику?

В результате бюджетной политики мы практически строили замки на песке, в сто раз уронили тенге. Налоговая политика поставлена на службу капиталу. Не зря у нас приближенные к власти нажили огромные состояния. Нам не объясняли, куда ухались денежки, взятые у народа посредством всяческих налогов.

Такое ощущение, что у нас во всей стране слепых, кривых, близоруких, дальнозорких оказался всего один зрячий. Но какой глаз видит самого себя? "Я еще не встречал человека, который осудил бы себя сам", - говорил Конфуций. 

Смотря наверх, на низах творят такие же нелепости. Взять хотя бы колесо обозрения в Рудном. Зачем маленькому городу огромное колесо за 334 млн тенге?

Или общедомовые счетчики тепла. Как чиновники лезли из кожи, доказывая их необходимость. Оказалось ерунда. Теперь надо еще дополнительно ставить какую-то автоматику.

Из этой же серии и кассовые аппараты с функцией передачи данных, POS-терминалы, валидаторы в автобусах. Не мне судить об их пользе или бесполезности. Но меня не покидает сомнение, что производители и поставщики этих аппаратов где-то кому-то хорошо заплатили. Те дали команду и исполнители начали все это внедрять.

То, что по команде мы делаем всякие безумства, хорошо показало присвоение имени "Нурсултан". Стоило получить команду, и в Костанае побежали срывать таблички по проспекту Абая.

В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых. Еще греческие философы утверждали, что хороший, честный человек стоит выше оскорблений. Хорошо сказал имератор Тиберий: "Если кто неладно обо мне отзовется, я постараюсь разъяснить ему все мои слова и дела". Вот и нашим чиновникам так бы поступать, а не бежать в суд по каждой мелочи.

Одним словом - нелепая страна.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вариаторы в автобусах
?
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6525
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.05.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из этой же серии и кассовые аппараты с функцией передачи данных, POS-терминалы Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34889

POS терминал-это удобно,не вижу ничего плохого.
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§ Тимур Гафуров
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 436
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 26.05.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
вариаторы в автобусах

Исправил. Спасибо
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* таноми52
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.05.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Одним словом - нелепая страна".

Сильно!
Господи! И ведь отгородиться от этих нелепостей невозможно - везде достанут!

"Лечь бы на дно, как подводная лодка, что б не могли запеленговать!" :-o

[Исправлено: таноми52, 26.05.2019 - 12:03]
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16356
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Вот и нашим чиновникам так бы поступать, а не бежать в суд по каждой мелочи.

Так лучшая защита - это нападение. Тоже кто то - говорил... :-o
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