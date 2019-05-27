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§ NG.kz
Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Житикаринской центральной районной больницы сегодня, 27 мая, эвакуировали 240 человек. Это пациенты, в том числе из реанимации, и сотрудники медицинского учреждения. Фото и видео ЧП прислали "НГ" читатели.
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§ abaika95
Re: Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.05.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то телевизор пересмотрел! Идиоты, извиняюсь за выражение!
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§ peshexod
Re: Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3341
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это к больнице требование о выплате?
Опасный автор или нет не знаю, но то что тупой это точно.
Кто должен заплатить? Пациенты? Акимат?
А в какой срок?
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