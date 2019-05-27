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Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
Георгий ГОВОРОВ
27 мая 2019, 15:42 | Происшествия
Из Житикаринской центральной районной больницы сегодня, 27 мая, эвакуировали 240 человек. Это пациенты, в том числе из реанимации, и сотрудники медицинского учреждения.
Фото и видео ЧП прислали "НГ" читатели.
В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили "НГ", что причиной стало письмо о бомбе.
- В Житикаринскую ЦРБ на электронную почту пришло письмо о том, что в зданиях заложено взрывное устройство, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.
Это письмо пришло в больницу от злоумышленников
В управлении здравоохранения пояснили, что сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.
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