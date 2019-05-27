Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре

Из Житикаринской центральной районной больницы сегодня, 27 мая, эвакуировали 240 человек. Это пациенты, в том числе из реанимации, и сотрудники медицинского учреждения.

Фото и видео ЧП прислали "НГ" читатели.

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили "НГ", что причиной стало письмо о бомбе.

- В Житикаринскую ЦРБ на электронную почту пришло письмо о том, что в зданиях заложено взрывное устройство, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

Это письмо пришло в больницу от злоумышленников

В управлении здравоохранения пояснили, что сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.