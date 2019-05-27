Lex Re: Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане -... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 321

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:12 Цитата: maxsaf:

Чую пятой точкой, что и я в этом списке

Выезжаем!

Чему тут стоит удивляться, скажите? Даже здесь писать что-то критикующее нельзя, ведь если админ и пропустит, то опять сайт газеты уйдет в бан по непонятной ни для кого причине. Как сказал один российский политик "СССР развалило ханство и создало государство, но сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что это опять ханство."