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≡ Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двух братьев из Костаная, вернувшихся в Казахстан после учебы за границей и работы в Японии, арестовали 9 мая на пять суток по обвинению в «неповиновении сотрудникам правоохранительных органов».
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* maxsaf
Re: Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ СИЛЫ»

Чую пятой точкой, что и я в этом списке :-o :lol:
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§ Lex
Re: Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане -...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чую пятой точкой, что и я в этом списке

Выезжаем! :lol:
Чему тут стоит удивляться, скажите? Даже здесь писать что-то критикующее нельзя, ведь если админ и пропустит, то опять сайт газеты уйдет в бан по непонятной ни для кого причине. Как сказал один российский политик "СССР развалило ханство и создало государство, но сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что это опять ханство."
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* drakon
Re: Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чую пятой точкой, что и я в этом списке :-o :lol:

Все мы - в нём. Даже если граждане
Казахстана - в нём.В ДЕСТРУКТИВНЫХ
СИЛАХ. Да не приеду я никогда... :-o
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§ таноми52
Re: Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане -...
таноми52


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Сообщений: 733
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие умные парнишки! Гордиться бы стране такими, поддерживать, а не гнобить!
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* drakon
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Гордиться бы стране такими, поддерживать, а не гнобить!

Ханству, такие люди - не нужны... :lol: :-o :oops:
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