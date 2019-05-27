Сотрудники полиции пытаются задержать двух человек на улице в Нур-Султане. Те кричат о помощи. Запечатлевшая этот момент видеозапись размещена на странице Асхата Конопьянова в социальной сети Facebook. Человек, который бежит рядом со снимавшим видео, кричит: «Смотрите, народ, забирают средь бела дня! Вот в таком Казахстане мы живем! Смотрите, что делают! Казахстанцы! Вы что молчите?» О том, что задержанными 9 мая оказались костанайцы Багдад и Асхат Конопьяновы, стало известно позже. По их словам, в тот день они приехали в Нур-Султан по личным делам и собирались пойти на завтрак, но их задержала полиция.

«ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ СИЛЫ»

– Как только мы вышли из отеля, на нас напали неизвестные люди. Мы испугались и ради своей безопасности начали вести прямой эфир в Facebook'е. Люди, попытавшиеся нас задержать, стали закрывать лица и хотели отобрать наши телефоны. Затем они ударили нас по лицу, брызнули перцовым баллончиком и, вывернув руки, увели нас. «Кто эти люди? Может, это секретные сотрудники полиции? Если полиция, то почему они не в форме и почему не дают пояснения? Или это похищение?» – такие мысли мелькали в наших головах. Было страшно, – говорит Багдад Конопьянов.

Асхат удивлен тем, что, когда он бежал по улице и кричал о помощи, никто не отреагировал. Молодой человек говорит, что проезжающие люди опускали стекла автомобилей, чтобы взглянуть и проехать дальше, а на их лицах, кроме страха и равнодушия, он ничего не видел.

Братьев Конопьяновых в тот день доставили в отделение полиции Алматинского района.

– У меня увеличились лимфоузлы и резко ухудшилось самочувствие. Я был в таком шоке, что потребовал переводчика с японского языка. Потому что в тот момент мне показалось, что на японском языке мне будет легче передать свое состояние. Однако мне не предоставили такой возможности, – говорит Багдад.

Его младшему брату Асхату тоже было тяжело дышать из-за распыленного в лицо перцового баллончика. Несколько месяцев назад у него случился отек Квинке. 9 мая он был напуган и кричал, чтобы вызвали скорую помощь. По его словам, врач, приехавший через час, не стал даже слушать его требования о проведении медицинской экспертизы. Асхат говорит, что заметил какой-то страх на лицах допрашивавших его людей. Следователи без конца твердили об «организованной зарубежной деструктивной силе, настроенной на уничтожение Казахстана».

– Честно говоря, я ничего не понял из того, что они говорили. О какой «зарубежной деструктивной силе» шла речь? Считают, что «она организовывает митинги», а «митинги в стране должны проводиться только с санкции и по разрешению акимата». Я был сильно удивлен тем, что в людях, получивших зарубежное образование, которое они хотят использовать во благо своей страны, увидели «деструктивное течение». Я начал требовать японского атташе, вспомнив о сотрудничестве с японской компанией, – рассказывает Асхат.

Справка, выданная Багдаду Конопьянову и подтверждающая, что он находился под арестом.

Проживший восемь лет за границей Багдад Конопьянов оказался на родине в спецприемнике для административно арестованных. После всех злоключений он пришел к выводу, что в стране быстро наказывают тех, кто открыто высказывает свое мнение и выходит на митинги.

– Судебный процесс прошел так же быстро. Переводчика мне так и не пригласили. Про изолятор даже не спрашивайте, запах там и ситуация – тема для отдельного разговора. Нас должны были освободить в 20:00, но за четыре часа до освобождения нас повезли в другое место. Там нас снова начали запугивать, говорить, что мы можем не выйти оттуда. Снова завели разговор о «деструктивных силах». Я почувствовал себя бесправным человеком, – говорит Багдад.

Перед освобождением в полиции братьев предупредили, что «они находятся под строгим наблюдением».

Братья Конопьяновы вернулись в родной Костанай из Японии в конце апреля. По словам Багдада, 1 мая в городском парке они общались с местными жителями и говорили о политике, жизни, тогда и «попали в поле зрения полиции». Они говорят, что не знали о том, что, согласно законам Казахстана, такое общение может быть расценено как несанкционированное собрание. 6 мая братья получили повестку, в которой говорилось, что их вызывают свидетелями по некоему уголовному делу.

– В парке кто-то снимал нас на камеру. Мы не придали этому значения. Ничего не поняли даже тогда, когда нас вызвали на допрос в качестве свидетелей, – говорит он.

В начале мая в нескольких городах Казахстана сотни жителей вышли на акции протеста, в ходе которых требовали политических прав и выступали против переименования столицы в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева и выдвижения кандидатуры человека, назначенного политическим лидером в переходный период. Полиция разогнала их с применением силы, некоторые были задержаны и понесли административное наказание за «организацию несанкционированного митинга».

«ХОЧУ ЖИТЬ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ»

34-летний Багдад Конопьянов получил степень МВА в Хьюстонском университете в Техасе, окончил магистратуру Университета Цукуба в Японии по специальности «международные отношения». После окончания Хьюстонского университета он читал лекции по финансовому и банковскому риск-менеджменту в экономическом университете в Алматы, затем отправился в Японию. Он работает в одной японской компании, его деятельность связана со сферой финансов и консалтинга. По словам Багдада, его жизнь в Японии была омрачена «тоской по родине», поэтому он вернулся в Казахстан.

Багдад Конопьянов, задержанный 9 мая и пробывший под арестом пять суток. Нур-Султан, май 2019 года.

– В Японии у меня была комфортная жизнь и высокая зарплата, но я понял, что хочу жить в своей стране. Возможно, здесь мои доходы будут небольшими, но я живу среди родных и друзей. У меня конструктивный взгляд на проблемы в Казахстане. Ситуация с социальными сетями не оставила меня равнодушным. Некоторых арестовали за то, что они высказались против переименования города. Я не могу абстрагироваться, когда вижу, как люди страдают, – говорит он.

Багдад Конопьянов говорит, что люди в Казахстане, где отсутствует свобода слова и собраний, грамотные и образованные. По его словам, «протекционизм и коррупция стали обычным явлением для общества». До отъезда за границу он успел поработать в нескольких национальных компаниях, где большинство должностей распределяли по знакомству и лишь незначительное количество сотрудников отбирали по конкурсу.

– Среднестатистические казахстанцы ничем не уступают японцам по своим качествам, если не превосходит их в чем-то. Особенность Японии в том, что там строго соблюдают правила. Белое там действительно белое. В Казахстане же власти могут назвать черное белым, – говорит он.

Багдад Конопьянов считает, что в Казахстане высокий уровень развития человеческого потенциала и, чтобы реализовать его, «власти должны пойти на диалог с народом».

– Как экономист, я знаю, что Казахстан продает свою нефть по такой же цене, как страны ОПЕК. Но посмотрите, как живет страна. В Японии правительство оплачивает жителям до 70 процентов медицинских услуг, и качество этих услуг не идет ни в какое сравнение с тем, что в нашей стране, – говорит он.

30-летний Асхат Конопьянов соглашается со сказанным старшим братом. Он тоже финансист, образование получил в Гуанчжоуском университете в Китае. Он говорит, что ездил к брату в Японию по туристической визе.

Асхат Конопьянов, задержанный 9 мая и пробывший под арестом пять суток. Нур-Султан, май 2019 года.

– Во время допроса [следователь] спрашивал, зачем приехал в Казахстан, с какой целью, есть ли родственники в Астане. Я думал заняться здесь частным бизнесом. Однако после случившегося начал переживать за свое будущее. Я люблю Казахстан, но хочу жить в свободной стране, – говорит он.

По словам Асхата Конопьянова, они позвали на допрос адвоката, но в отделение полиции его не впустили. Асхат говорит, что переживает за своих друзей, которые носили им передачи после ареста, потому что за ними тоже наблюдают.

1 мая в ряде городов Казахстана, в том числе в Алматы и столице, прошли несанкционированные митинги, участники которых, в частности, требовали проведения в стране честных выборов. 9 мая на фоне вероятного повторения протестов в Казахстане полиция провела превентивные задержания. В тот день в стране на протяжении нескольких часов блокировались социальные сети и некоторые новостные сайты.