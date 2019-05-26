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§ NG.kz
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он напомнил, что обслуживают миллионный Шымкент всего 700 госслужащих, которым приходится несладко из-за серьезной нагрузки. А потому тут же предложил примерить на себя нелегкую долю акиматовского работника любого желающего.
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§ drakon
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16359
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я согласен, устроиться в любой - Акимат... :lol:
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§ pro100tak
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
pro100tak


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Сообщений: 320
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.05.19 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всего работающего населения Казахстана 21 процент – чиновники. Для сравнения, в США и Германии это 14 процентов, в Китае – около девяти процентов. Япония является одним из мировых лидеров – восемь процентов. "У них один чиновник, получается, на 14 тысяч человек. У нас чиновник, начальник – на каждые 180 человек. Получается, у нас чиновников на душу населения в 80 раз больше! И, посмотрите, какие результаты развития в Японии и у нас. Вот наглядный ответ", – отметил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.
У нас да, какой-то ужас: полнарода на базаре, в магазинах или в сфере общепита, услуг работает и полнарода на шее бюджета - там и учителя, медики и тд и тп. Еще плюсануть армию, ментов и идрпр. А госслужащих у нас :-x... Нельзя их обижать, кто будет потом пилить, байконурить, мы же куда-то не туда пойдем без всяких тендеров, закупок, комиссий, заседаний :-( . Остается только посочувствовать бедолагам :-x
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§ pro100tak
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.05.19 - 04:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дополню в связи с таким событием: "Заместитель акима Карагандинской области порезался ножом" Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zamestitel-akima-karagandinskoy-oblasti-porezalsya-nojom-369925/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Из-за этого надо шуметь на всю РК? Что за ерунда? Молчали бы лучше, жуя орбит, никто бы ничего не знал, наверное. Ну порезался дома, упав на ножик, ну и типа несчастный случай:-x . А так получается, что не сам на ножик упал :-o . Жена буйная? Или муж любовницы обиделся? Или не так делил пирог?
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