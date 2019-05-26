pro100tak Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 320

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:24 Из всего работающего населения Казахстана 21 процент – чиновники. Для сравнения, в США и Германии это 14 процентов, в Китае – около девяти процентов. Япония является одним из мировых лидеров – восемь процентов. "У них один чиновник, получается, на 14 тысяч человек. У нас чиновник, начальник – на каждые 180 человек. Получается, у нас чиновников на душу населения в 80 раз больше! И, посмотрите, какие результаты развития в Японии и у нас. Вот наглядный ответ", – отметил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.

У нас да, какой-то ужас: полнарода на базаре, в магазинах или в сфере общепита, услуг работает и полнарода на шее бюджета - там и учителя, медики и тд и тп. Еще плюсануть армию, ментов и идрпр. А госслужащих у нас ... Нельзя их обижать, кто будет потом пилить, байконурить, мы же куда-то не туда пойдем без всяких тендеров, закупок, комиссий, заседаний . Остается только посочувствовать бедолагам