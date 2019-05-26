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§ NG.kz
Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 25 мая, посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в Киеве. У некоторых пользователей соцсети поступок Зеленского вызвал осуждение.
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§ Сабыр
Re: Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.05.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это я понимаю,молодец. А у нас с балкона выгоняют,когда барин едет.
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