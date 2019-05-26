Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене
Tengrinews.kz
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 25 мая, посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в Киеве. Во время шоу глава государства появился на сцене, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на украинский портал "Страна".
Зеленский выбежал к зрителям, немного потанцевал вместе с артистами, поздоровался с публикой и сказал: "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". Затем отдал микрофон артисту "Квартала 95" Евгению Кошевому, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха", и пошел смотреть концерт в зал.
Президент и первая леди Елена Зеленская сидели в первом ряду.
У некоторых пользователей соцсети поступок Зеленского вызвал осуждение. Комментаторы посоветовали президенту заниматься государственными делами, а не "скакать по сцене".
"Он знает, что у нас война? Сегодня есть раненые и убитые, сегодня решение трибунала по морякам, где реакция на 8 пленных?" - написал один из комментаторов.
"Наверное, все дела успел в стране решить, все проблемы, доллар по 8 сделал - теперь можно и в лигу смеха пойти..." - отметил другой.
Впрочем, многие пользователи встали на защиту главы государства: "Действительно народный президент. Не жалею, что голосовала за него. Он будет суперуспешным", "Имеет право отдохнуть без кортежа. Горжусь своим президентом! Добра его семье и Украине".
Ранее в студии "Квартал 95" заявляли, что после выборов президента Владимир Зеленский покинет проекты, в которых он много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 222
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад
Поедая обед из того, что бог послал из стабфонда на дикие распродажи, обязательно помните, что когда акунаматат окончательно превратит город в пустыню, пройдут века и на место заросших бурьяном руин...
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Немножко UP тему. :lol: В девяностых ходила шикарная байка - бабайка, (сам лично слышал от людей владеющих КАМАЗом). Как один приграничный перец участковый после весенней распутицы за свой счёт...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Вот самая нормальная окрошка в воскресенье НЕ - спорю,согласен... :lol: :oops:
Социальные сети в Казахстане
Victor Yang: Ну ты и не в Казахстане. Зато всё вижу и знаю - про Казахстан... :lol: :oops:
Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене
Вот это я понимаю,молодец. А у нас с балкона выгоняют,когда барин едет.