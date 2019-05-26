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Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене

Tengrinews.kz

26 мая 2019, 13:19 |  Общество

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 25 мая, посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в Киеве. Во время шоу глава государства появился на сцене, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на украинский портал "Страна".

© Instagram

Зеленский выбежал к зрителям, немного потанцевал вместе с артистами, поздоровался с публикой и сказал: "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". Затем отдал микрофон артисту "Квартала 95" Евгению Кошевому, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха", и пошел смотреть концерт в зал.

Президент и первая леди Елена Зеленская сидели в первом ряду.

У некоторых пользователей соцсети поступок Зеленского вызвал осуждение. Комментаторы посоветовали президенту заниматься государственными делами, а не "скакать по сцене". 

"Он знает, что у нас война? Сегодня есть раненые и убитые, сегодня решение трибунала по морякам, где реакция на 8 пленных?" - написал один из комментаторов. 

"Наверное, все дела успел в стране решить, все проблемы, доллар по 8 сделал - теперь можно и в лигу смеха пойти..." - отметил другой. 

Впрочем, многие пользователи встали на защиту главы государства: "Действительно народный президент. Не жалею, что голосовала за него. Он будет суперуспешным", "Имеет право отдохнуть без кортежа. Горжусь своим президентом! Добра его семье и Украине".

Ранее в студии "Квартал 95" заявляли, что после выборов президента Владимир Зеленский покинет проекты, в которых он много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.
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§ Сабыр
Re: Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.05.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это я понимаю,молодец. А у нас с балкона выгоняют,когда барин едет.
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