Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 25 мая, посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в Киеве. Во время шоу глава государства появился на сцене, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на украинский портал "Страна".

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Зеленский выбежал к зрителям, немного потанцевал вместе с артистами, поздоровался с публикой и сказал: "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". Затем отдал микрофон артисту "Квартала 95" Евгению Кошевому, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха", и пошел смотреть концерт в зал.

Президент и первая леди Елена Зеленская сидели в первом ряду.

У некоторых пользователей соцсети поступок Зеленского вызвал осуждение. Комментаторы посоветовали президенту заниматься государственными делами, а не "скакать по сцене".

"Он знает, что у нас война? Сегодня есть раненые и убитые, сегодня решение трибунала по морякам, где реакция на 8 пленных?" - написал один из комментаторов.

"Наверное, все дела успел в стране решить, все проблемы, доллар по 8 сделал - теперь можно и в лигу смеха пойти..." - отметил другой.

Впрочем, многие пользователи встали на защиту главы государства: "Действительно народный президент. Не жалею, что голосовала за него. Он будет суперуспешным", "Имеет право отдохнуть без кортежа. Горжусь своим президентом! Добра его семье и Украине".

Ранее в студии "Квартал 95" заявляли, что после выборов президента Владимир Зеленский покинет проекты, в которых он много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.