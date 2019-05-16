Цитата: Игорь Васильевич:

раз по его просьбе перепечатывали статью, значит изначально признали в первой ошибку, и это была ошибка!

Какая-то иезуитская логика.

Полицай пришёл обиженный на то, что НГ всё как есть из суда написала. А он хотел бы, чтобы сор из избы не выносили. Ему дали возможность объясниться (это и есть объективность - давать слово всем сторонам конфликта). Он, как выше кто-то написал оказался хитрож.пым и решил и бабла поднять и НГ на место поставить, но уж точно не репутацию свою и семьи восстановить. Если и была у него какая-нибудь репутация, то её остатки он собственноножно втоптал в грязь этим судом.