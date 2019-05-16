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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехали! В 300 000 тенге оценил Костанайский городской суд моральные страдания сотрудника полиции, якобы нанесенные ему «НГ». Компенсация морального ущерба уникально высока. У нас за передавленного автобусом пассажира суды столько не назначают.
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2972
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.05.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да помоему всё просто, отжим денег с Зайченко не состоялся, а по счетам платить надо. вот и решил отжать у НГ. Остальное детский лепет. Оскарбли бедненького. Теперь точно не отмоется, такая "популярность" - приговор.
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§ Артем Марусич
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 16.05.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
73 за 15 лет
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§ Игорь Васильевич
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 16.05.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что тут странного журналисты всегда, для того что бы статья была интереснее преподносят по своему, где-то немного приукрасят, а так не читал бы вас никто. Вот и получается написали статью, увеличили количество просмотров, и за это получите и распишитесь как говорится!
Можете конечно не пропускать коммент, НО ЭТО ПРАВДА, какой грустной она бы не была!
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§ drakon
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
НО ЭТО ПРАВДА, какой грустной она бы не была!

А "от Правды - не убежишь", как всем - известно... :lol: :-o
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§ Хозяин
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 16.05.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
где-то немного приукрасят,

А можно не голословно, а конкретно - что и где приукрасили за что должны получить и расписаться?
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§ Серый волк
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10144
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.05.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Зайченко не состоялся, а по счетам платить надо. вот и решил отжать у НГ.
Квалификацию растеряли, двойная сплошная краской чиновников стирается сразу после нанесения, никого не поймать, шмаль не продаётся, даже цыгане сотрудничать не стали.
Семочки у базара грызут плохо. Беда.
Осталось только у газеты бабки забирать. Газету то эту покупают!
Другую газету жалким бесправным бюджетникам насильно под зарплату выписывают. Откаты поди уже там давно расписаны. :-) И лишнего ничего нет. :-)
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§ Menden1968
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.05.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы пошли навстречу морально ущемленному полицейскому, когда он пришел в редакцию, чтобы договориться об отдельной публикации.....

.....к сожелению Ольга мы все учимся на ошибках,если начили его топить надо было топить до конца чтоб он не вынырнул,теперече он будет топить вас.

P.S.он мент и просчитал всё на много шагов вперёд,вам придётсяв двойне постараться поставить на место этого хитрож....го сотрудника органов....
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§ yudjin
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5921
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.05.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Газету то эту покупают!

Эт точно... Есть у меня знакомая тётка на газетах... Грит, НГ - за сотню номеров продает в неделю... в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15.
Народ, он же не дурак, он знает где правду пишут!
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§ Сергей_я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2719
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.05.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15.

ну они то сильно не переживают, госучреждения у них основной контингент.
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§ abaika95
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.05.19 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:

Правильно сказано, надо было решать до конца!
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§ Игорь Васильевич
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 18.05.19 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:

Ну все же на поверхности, раз по его просьбе перепечатывали статью, значит изначально признали в первой ошибку, и это была ошибка! И нет тут ничего голослосновного!
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§ Хозяин
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 18.05.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
раз по его просьбе перепечатывали статью, значит изначально признали в первой ошибку, и это была ошибка!

Какая-то иезуитская логика.
Полицай пришёл обиженный на то, что НГ всё как есть из суда написала. А он хотел бы, чтобы сор из избы не выносили. Ему дали возможность объясниться (это и есть объективность - давать слово всем сторонам конфликта). Он, как выше кто-то написал оказался хитрож.пым и решил и бабла поднять и НГ на место поставить, но уж точно не репутацию свою и семьи восстановить. Если и была у него какая-нибудь репутация, то её остатки он собственноножно втоптал в грязь этим судом.
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2972
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж Болотских. Сидел бы себе спокойно и не тужил. Как менту не много до пенсии осталось. У вас же льготный режим, вроде. А теперь сам себя и не только, всё управление слил... Без чести и достоинства! Как человек человеку, могу пожелать лишь удачи в жизненном пути. И не совершать больше подобные глупости.
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§ Ваш земляк
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2023
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.05.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обидно, когда за твои слова, тебя же и наказывают. Правда?! Ну хоть теперь НГ прочувствует на своей шкуре, каково это.
ПыСы. Это не злорадство, просто всё возвращается бумерангом. И когда трут безо всякого повода, никто не защитит тебя от предвзятого взгляда.
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