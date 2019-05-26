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§ NG.kz
Помпезность высокая - заместитель главы МВД о видео с Аяном Дуйсембаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Калайчиди, Дуйсембаев покинул место дислокации, использовал служебное авто для личных целей и привлек начальников других подразделений для мероприятия. Резонанс в соцсетях и обществе негативно повлиял на имидж всей полиции.
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§ pro100tak
Re: Помпезность высокая - заместитель главы МВД о видео с Аяном...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.05.19 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сначала даем генерала, потом увольняем. А почему не расстреляли или не посадили? Шутка, конечно же, но... с осадком и горечью. Был в свое время такой маршал СССР Кулик (расстрелян в 1950г.). Так за его маршальское звание ответили те, кому положено. А за это генеральство кто-нить ответит? Почему не увидели его невысокие моральные качества?
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